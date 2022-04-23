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عمر شويل - جدة رفع إيقاف الخدمات مؤقت najiz.sa والذي تختص بجميع الخدمات العدلية الإلكترونية وخاصة ما يخص العقوبات القضائية النهائية والمؤقتة والتي يسعى المواطن للاستعلام عنها أو التصرف في رفعها، وتشمل البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات كما ترد على تساؤلات المواطنين “رفع إيقاف الخدمات ماذا يشمل” وغيرها وتيسر عليهم التسجيل والاستعلام الإلكتروني.

رفع إيقاف الخدمات مؤقت najiz.sa ناجز العدلية (مرور – مصارف) الاستعلام عبر أبشر absher

قامت وزارة العدل السعودية بالقيام بالمهام المنوطة بها كمنصة كبيرة تهدف لتقديم الخدمات وتوفير العدل بين سكان المملكة، المواطنين والمقيمين، حيث توجد فيها العديد من البنوك والخدمات العدلية التي يتم استخدامها للراغبين في الزيارة للمملكة أو الذين لديهم نزاعات بينهم كما تقوم بين الحين والآخر بعمل التحديثات اللازمة في نظام الاستخدام والتعامل ويتم إضافة خدمات جديدة تهدف إلى التسهيل والتوثيق كذلك.

وزارة العدل السعودية 1443

شملت الوزارة كل ما يهدف تحقيق العدل بين المواطنين، حيث شملت خدمات التسجيل والاستعلام ومباشرة الطلب ورفع القضايا والاستعلام عن الرفع إلكترونيا، حيث انضمت الوزارة للخدمات الإلكترونية التي اتبعتها المملكة في رؤية 2030 العدلية، وتم ربط خدمات الوزارة بخدمات منصة ناجز العدلية مع قاعدة البيانات العامة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

رفع إيقاف الخدمات (ماذا يشمل)

يعتبر رفع الخدمة عن المواطن أو المقيم عقوبة قضائية عدلية بعد الحصول على حكم قضائي يفيد بالإدانة المالية أو التهرب من الالتزامات أو غيرها، ويتم رفع الخدمات عن المواطنين بينما يتساءل البعض عن الخدمات التي يتم الرفع فيها وتكون:

الخدمات التي يشملها الإيقاف الخدمات التي لا يتم الإيقاف عليها خدمات تجديد بطاقة القيادة في مصلحة المرور بما يعطل إمكانية القيادة إلا أن يتم رفع العقاب عن الموقوفين.

خدمة تجديد جواز السفر والذي يمنع المعاقب من السفر إلى الخارج إلا بعد أن يتم الوفاء بالالتزامات أو تنفيض الحكم القضائي المقام ضده.

لا يمكن للمعاقب بوقف الخدمة أن يحصل على قرض جديد ن المصرف بينما يكون من حقه التصرف المالي بما لديه من رصيد.

يعاقب المقيمين بإيقاف الإقامة ولا يمكنه تجديدها. خدمات الصحة.

خدمات تلقي العلاج.

الحجز على جميع مستلزمات الشخص الموقوف.

الحجز على منزل المواطن السعودي الذي تخلف عن تسديد مستحقات مالية لجهة أو شخص ما أو الحجز على منزل أسرته.

الحجز على السيارة الخاصة بالشخص الموقوف.

يجب ألا تتجاوز قيمة الحجز ثلث الراتب الشهري للشخص الموقوف، وذلك فيما عدا قضايا النفقة.

الخدمات التي ينتج عن توقفها حدوث ضرر عام.

طريقة رفع إيقاف الخدمات (مؤقتا – دائم)

يكون رفع الخدمة ناتج عن قرار وحكم من وزارة العدل، ويتم رفع الإيقاف بشكل نهائي إذا تم السداد بكافة لمستحقات المطلوبة بينما يكون رفع الإيقاف بشكل مؤقت مع الخدمات المصرفية والتي تكون عبر جدولة الأقساط المتأخرة على المستفيد على أقساط جديدة، ويتم رفع الإيقاف بالخطوات التالية:

يتم الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية (أفراد) ويتم الدخول على الخدمات العدلية لبوابة ناجز. كما يتم الدخول عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية . يقوم باختيار ايقونة تسجيل الدخول. يتم الدخول عبر حساب الفرد المسجل على المنصة من قبل أو إنشاء حساب جديد. يقوم بالدخول بهوية المواطن أو هوية المقيم. يتم تسجيل كلمة المرور. يدخل المستخدم على الصفحة الرئيسية ويتم اختيار ايقونة “تنفيذ”. يقوم باختيار ايقونة “طلباتي”. يبدأ تقديم طلب رفع الإيقاف. يجب تقديم ما يفيد الانتهاء من الإجراءات القضائية.

يتم رفع الإيقاف في خلال يوم واحد من التقدم ومن المؤكد أن يتم تقديم كافة المستندات القانونية.