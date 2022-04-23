كم مخالفة الجوال في السعودية وطريقة الاستعلام

اكتشفت الحكومة السعودية مؤخرًا بوجود حوادث مرورية كثيرة، فهذا الأمر جعل الحكومة تقوم بتطبيق أقصى العقوبات وغرامات مالية ضخمة على مرتكب أي مخالفة، فهذا الأمر سيقلل بعض الشيء من نسبة الحوادث، وبناء على ذلك يتم البحث عن قيمة مخالفة الجوال في السعودية وكيفية الاستعلام عن المخالفة بصورة إلكترونية.

مخالفة الجوال في السعودية

إليكم أبرز ما تم تحديده من جانب الحكومة السعودية بخصوص مخالفة الجوال بهذا الشكل الآتي ذكره:

يصل الحد الأدنى من قيمة المخالفة المرورية على استخدام الجوال أثناء القيادة إلى حوالي 500 ريال سعودي.

ومن الممكن أن يصل الحد الأقصى لقيمة المخالفة المرورية على استعمال الجوال خلال القيادة إلى حوالي 900 ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن مخالفة الجوال

تتم عملية الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بمخالفة الجوال، فيجب على كل متقدم اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر السعودية، وذلك يتم عن طريق بوابة ابشر.

ثم تأتي اختيار قائمة الاستعلامات الإلكترونية المتواجدة أمام المتقدم بالصفحة.

وبعدها نقوم بالذهاب إلي أيقونة المرور.

ومن بعدها بالنقر على أيقونة إجمالي المخالفات المرورية ومبلغها.

ويتم بعدها تسجيل عددًا من البيانات الشخصية للمتقدم، فهي عبارة عن إدخال رقم الهوية الوطنية أو الرقم الخاصة بالإقامة، فيجب إدخال البيانات بصورة صحيحة.

ثم يقوم المتقدم بتسجيل الكود المرئي داخل الحقل المخصص له، وذلك بعد إتمام خطوة تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

وبعدها يتم النقر على أيقونة الاستعلام المتواجدة أسفل الصفحة، وسيظهر أمام المتقدم كافة البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية.

ومن الممكن أن يقوم المتقدم بتسديد المبالغ المالية الخاصة بالغرامة بصورة إلكترونية عبر منصة أبشر.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام عن مخالفة الجوال في السعودية، ومن الواضح أن الحكومة السعودية قد شددت على تطبيق أضخم الغرامات المالية على الشخص الذي يقوم باستعمال الجوال أثناء القيادة، وذلك جاء ليتم منع كافة الحوادث المرورية التي تحدث داخل السعودية بسبب استخدام الجوال، وهذا ما تهدف إليه الحكومة السعودية.