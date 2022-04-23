نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية بالنظام الجديد السعودي ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،يبحثون عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية ،من خلال المنصة الإلكترونية أبشر ،وذلك بعد إعلان وزارة الدخلية السعودية ،عن أكثر من طريقة للإستعلام عن مخالفات المرور للمواطنين ،والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصةأبشر الإلكترونية

منصة أبشر الإلكترونبة تعتبر واحدة من أكثر المواقع التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ، كما أن منصة أبشر تابعة لوزارة الداخلية السعودية وأنها تقوم بتنفيذ العديد من المعاملات بشكل إلكتروني، ومن بينها خدمات المرور السعودي ، ومنها الإستعلام عن المخالفات المرورية ،تجديد رخصة القيادة ،وأيضا الإستعلام عن معلومات رخصة القيادة ،وغيرها من الخدمات التي أعلن عنها الوزارة من أجل مساعدة المواطنين ،وأيضا تخفيف ضغط العامل علي الإدارات ،وتحقيق لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كيفية الإستعلام عن مخالفات المرور 2022

قامت وزارة الداخاية السعودية بوضع ،عدة طرق من أجل الإستعلام عن مخالفات المرور ،وذلك للتسهيل علي المواطنين السعوديين ، حيث يمكن للمواطنين الإستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الدخلية السعودية ،ورقم الهوية ،ورقم السجل المدني ،وأيضا عبر الهاتف المحمول بالإتصال علي رقم 989 ،وأيضا رقم88993 ،ويمكن الأتصال علي الخط الساخن 920020405 ،أو رقم 00966114419688، وعبر الرسائل النصية.

كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية

يوجد عدة خطوات وضعتها وزارة الدخلية السعودية ،للإستعلام عن المخالفات السعودية ،وهذه الخطوات هي:

الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

بعد ذلك تسجيل الدخول ،بإسم المستخدم ،وكلمة المرور.

أختيار قائمة خدماتي.

أختيار حركة المرور.

أختيار أيقونة التحقيق الشامل في المخالفات المرورية.

ملئ البيانات المطلوبة من أسم صاحب السيارة ،ورقم الرخصة ،ورقم لوحة السيارة.

خطوات الإعتراض علي المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يمكن للمواطن السعودي الإعتراض علي المخالفات المرورية ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول علي منصة أبشر .

أختيار خدماتي.

اختيار خدمات المرور .

وبعد ذلك اختر الإعتراض علي المخالفات المرورية.

ملئ جميع البيانات المطلوبة لإتمام العملية.

أنواع المخالفات المرورية بالسعودية

يوجد عدة أنواع من المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية ،ومنها :