اسرع خطوات تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية عبر الموقع الرسمي beinsports.com

خطوات تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية يهتم عدد كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2022، وذلك للحصول على خدمات شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية الرياضية، والتي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية الموجودة في العالم العربي بشكل عام، والتي تشهد اقبال كبير من المتابعين من محبي كرة القدم، وذلك للحصول على القنوات ومتابعة كافة المباريات والبطولات العالمية على مدار اليوم بدون انقطاع، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كل ما هو متعلق بتجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2022.

خطوات تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية

تتيح شركة بي ان سبورت القطرية تقديم خدماتها داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسهل عملية الاشتراك في الخدمة من داخل جميع انحاء المملكة العربية السعودية، ويتم تجديد الاشتراك بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بشركة بي ان سبورت.

يتم تحديد دولة السعودية من بين الدول الموجودة عبر الموقع والتي توفرها الموقع الخاص بالشركة.

يتم اختيار بلد المقيم وهي السعودية.

اختيار اسم المدينة التي يتواجد بها المستخدم.

سوف يتم إظهار القائمة الخاصة بموزعي قنوات بي إن سبورت في المملكة العربية السعودية وفي المدينة التي تم تحديدها.

يتم التواصل مع الموزع.

اختيار طريقة الدفع المناسبة عبر الموقع ومن ثم اختيار التأكيد ليتم إتمام الدفع وتجديد الاشتراك.

سعر تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2022

وقد تم تحديد سعر الاشتراك بشبكة بي إن سبورت في السعودية للباقة الكاملة من خلال الاشتراك بقيمة 780 ريال سعودي، وقد جاء سعر باقة الرياضة فقط على نحو 650 ريال سعودي، وقد جاء سعر الباقة العمالقة 1170 ريال سعودي، كما توفر الشبكة أيضا خدمة bein connect التي يمكن الاشتراك بها من خلال شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقابل الاشتراك على نحو 455 ريال سعودي سنويًا لمشاهدة مباريات كرة القدّم المتنوعة، والتي تقوم ببث البطولات العالمية الشهيرة بجودة مشاهدة مرتفعة وجودات متعددة.

جدول أسعار الاشتراك في باقات شبكة beIN