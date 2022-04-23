نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان.. متي موعد صرف معاش التقاعد 1443 وشروط الاستحقاق للحصول علي الراتب في المقال التالي
في نهاية شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير من السعوديين عن موعد صرف معاش التقاعد 1443هـ، حيث أنه اقترب موعد صرف رواتب المتقاعدين التي يتم صرفها في نهاية كل شهر ويتم تقديمها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وينتظر المواطنين رواتبهم الشهرية بعد التقاعد حتى يتمكنوا من شراء كافة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وخاصة بعد حالة الغلاء الشديدة التي تمر بها البلاد وعدم كفاية الراتب الشهر حتى نهاية الشهر بل أحيانًا ينتهي في منتصفه.
موعد صرف معاش التقاعد رمضان 1443هـ
كشفت وزارة المالية السعودية أنه من المفترض أن يتم صرف معاش التقاعد للمستحقين لشهر رمضان في يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من رمضان 1443هـ والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر أبريل 2022م.
شروط الحصول على راتب التقاعد 1443هـ
- من أهم شروط الاستحقاق وأكبرها أن يكون المستحق سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون قد تجاوز المستفيد سن الستين عام.
- عدم التحاق المواطن لأي عمل في القطاع الخاص أو العام بعد تقاعده من الوظيفة الحكومية التي كان تابعًا لها.
- يجب أن يكون قد مرّ 120 شهر بعد مدة تقاعده.
- إذا قام المتقاعد بالزواج أو توفاه الله يقع عنه المعاش بشكل فوري.
- عند بلوغ أحد أبنائه سن الست وعشرين يسقط عنه الراتب.
كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد 1443هـ
- اذهب إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الرسمي الإلكتروني من خلال رابط الموقع الخاص.
- انقر على قسم “عملاء أنظمة التقاعد”ثم قم بكتابة كلمة اسم رباعيًا ومحل إقامتك.
- اختر كلمة مرور مناسبة ثم انقر على خانة “ابدأ الخدمة” ومنها انقر على خانة “الخدمات الإلكترونية”.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “خدمة الاستعلام عن معاش التقاعد”.
- اكتب كل المعلومات الخاصة بك من رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وباقي البيانات المطلوبة على الموقع.
- سيتم إرسال رسالة تحقق على رقم هاتفك المحمول قم بفتحها وأدخل الكود في مكانه الصحيح.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “عرض بيانات المعاش وستظهر أمامك صفحة تحتوي على كل المعلومات والبيانات الخاصة بك و بمعاشك التقاعدي.
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