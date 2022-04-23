قبل رمضان.. متي موعد صرف معاش التقاعد 1443 وشروط الاستحقاق للحصول علي الراتب

في نهاية شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير من السعوديين عن موعد صرف معاش التقاعد 1443هـ، حيث أنه اقترب موعد صرف رواتب المتقاعدين التي يتم صرفها في نهاية كل شهر ويتم تقديمها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وينتظر المواطنين رواتبهم الشهرية بعد التقاعد حتى يتمكنوا من شراء كافة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وخاصة بعد حالة الغلاء الشديدة التي تمر بها البلاد وعدم كفاية الراتب الشهر حتى نهاية الشهر بل أحيانًا ينتهي في منتصفه.

موعد صرف معاش التقاعد رمضان 1443هـ

كشفت وزارة المالية السعودية أنه من المفترض أن يتم صرف معاش التقاعد للمستحقين لشهر رمضان في يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من رمضان 1443هـ والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر أبريل 2022م.

شروط الحصول على راتب التقاعد 1443هـ

من أهم شروط الاستحقاق وأكبرها أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون قد تجاوز المستفيد سن الستين عام.

عدم التحاق المواطن لأي عمل في القطاع الخاص أو العام بعد تقاعده من الوظيفة الحكومية التي كان تابعًا لها.

يجب أن يكون قد مرّ 120 شهر بعد مدة تقاعده.

إذا قام المتقاعد بالزواج أو توفاه الله يقع عنه المعاش بشكل فوري.

عند بلوغ أحد أبنائه سن الست وعشرين يسقط عنه الراتب.

كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد 1443هـ