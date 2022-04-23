نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم بنظام نور ورابط التسجيل بالنظام للصف الأول الابتدائي وشروط التقديم في المقال التالي
خطوات التقديم بنظام نور، يقوم نظام نور التعليمي بتقديم الكثير من الخدمات الهامة لولي الأمر والمعلم والطالب أيضا، حيث أصبح نظام نور عبارة عن شبكة اتصال ممتازة بينهم جميعا، كما إنه يعمل على توفير المجهود والوقت لأولياء الأمور والطلاب، ومن خلال النظام أصبح ولي الأمر يستطيع تسجيل إنه من خلال شبكات الإنترنت من أول دخوله رياض الأطفال وتقديمه للصف الأول الابتدائي وباقي المراحل الدراسية.
خطوات التقديم بنظام نور ورابط التسجيل بالنظام
يمكن لكلا من ولي الأمر والطالب والمعلم بالاستفادة من نظام نور من خلال كافة الخدمات المقدمة من النظام وذلك من خلال إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للنظام، ومن الممكن أيضا متابعة كل جديد بخصوص أخبار التعليم والدراسة بالمملكة العربية السعودية.
كيفية التسجيل بنظام نور للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي
نعرض لكم في مقالنا على موقع ثقفني خطوات التسجيل للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي في نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني.
- نقوم أولا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور.
- أختيار أيقونة تسجيل طالب.
- ندخل كافة البيانات المطلوبة بالأماكن المخصصة لها.
- اختيار المدرسة المراد الالتحاق بها.
- كتابة البيانات الشخصية لولي أمر الطالب.
- نضغط على زر إرسال الطلب.
شروط التقديم في نظام النور بالمملكة
قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح بعض الشروط الواجب توافرها في الطالب الراغب بالتسجيل بنظام نور وتلك الشروط هي:
- يكون الطالب الراغب في التسجيل من أصل سعودي من الأبوين.
- من الجائز التسجيل لأبناء الوافدين والمقيمين بالمملكة.
- لابد من إكمال شهادة التحصينات الأساسية للطفل المتقدم للقبول.
- التأكد أن الطالب سليم صحيا وذلك بعد خضوعه للكشف بالوحدة الصحية في المدرسة أو المركز الطبي.
- إحضار الطالب السعودي صورة من سجل الأسرة ويكون الطالب مضاف فيه.
- إن لم يكن الطالب مضاف لسجل الأسرة لابد من إحضار شهادة الميلاد.
- إن لم يكن مع الطالب شهادة ميلاد أو سجل أسرة لابد أن يقوم ولي الأمر بإخراج شهادة تسنين.
- لابد من إحضار أصول كل المستندات التي تؤكد البيانات المسجلة.
- لابد أن يجتاز الطالب المستوي السابق لما قبل التقديم للمستوي الجديد بالروضة.
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