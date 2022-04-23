خطوات التقديم بنظام نور ورابط التسجيل بالنظام للصف الأول الابتدائي وشروط التقديم

خطوات التقديم بنظام نور، يقوم نظام نور التعليمي بتقديم الكثير من الخدمات الهامة لولي الأمر والمعلم والطالب أيضا، حيث أصبح نظام نور عبارة عن شبكة اتصال ممتازة بينهم جميعا، كما إنه يعمل على توفير المجهود والوقت لأولياء الأمور والطلاب، ومن خلال النظام أصبح ولي الأمر يستطيع تسجيل إنه من خلال شبكات الإنترنت من أول دخوله رياض الأطفال وتقديمه للصف الأول الابتدائي وباقي المراحل الدراسية.

خطوات التقديم بنظام نور ورابط التسجيل بالنظام

يمكن لكلا من ولي الأمر والطالب والمعلم بالاستفادة من نظام نور من خلال كافة الخدمات المقدمة من النظام وذلك من خلال إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للنظام، ومن الممكن أيضا متابعة كل جديد بخصوص أخبار التعليم والدراسة بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل بنظام نور للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي

نعرض لكم في مقالنا على موقع ثقفني خطوات التسجيل للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي في نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني.

نقوم أولا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور.

أختيار أيقونة تسجيل طالب.

ندخل كافة البيانات المطلوبة بالأماكن المخصصة لها.

اختيار المدرسة المراد الالتحاق بها.

كتابة البيانات الشخصية لولي أمر الطالب.

نضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التقديم في نظام النور بالمملكة

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح بعض الشروط الواجب توافرها في الطالب الراغب بالتسجيل بنظام نور وتلك الشروط هي: