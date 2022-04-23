نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الاجتماعي المطور” sbis.hrsd.gov.sa رابط التسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور بدأ البحث يزداد عن طريقة ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر من قبّل بعض المستفيدين من الخدمة، حيث أنه تم تقديم خدمة الضمان الاجتماعي منذ فترة معينة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بأمر ملكي من الحكومة السعودية لتوفير كافة التدابير التي تحتاج إليها بعض السعوديين وبسبب حالة الغلاء الشديدة التي تعاني منها معظم البلاد وخاصة بعد التدهور الاقتصادي الذي حدث وانتشار الأوبئة والفيروسات.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ
قم بتسجيل دخولك للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:-
- من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. https://hrsd.gov.sa/
- اضغط على خانة “تسجيل جديد” وقم بتعبئة كل المعلومات و البيانات التي توضح هويتك.
- تتمثل البيانات في رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول و كذلك تاريخ ميلاد المتقدم بالتقويم الهجري.
- اختر كلمة سر مناسبة وتحتوي على كل الأرقام والحروف و الرموز.
- ثم اضغط على علامة “صح” لقبولك لأحكام وشروط الوزارة بخصوص استحقاق راتب الضمان الاجتماعي.
- سيتم إرسال رسالة SMS على الهاتف المحمول تشمل كود التحقق قم بكتابته في مكان كود التحقق على الموقع ثم انقر على “مستند”.
- بعد ذلك يتم عرض الصفحة الرئيسية للموقع وقم بكتابة باقي البيانات المطلوبة حتى يتم تسجيلك بشكل كامل.
- وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.
شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات
بالنسبة للمتزوجات فإن شروط حصولهن على راتب الضمان الاجتماعي تتمثل في كل مما يلي:-
- يجب أن تكون المتقدمة قد تجاوزت أو بلغت سن الشيخوخة.
- إقامتها الدائمة في المملكة العربية السعودية وتقديم الأوراق الرسمية التي تؤكد صحة ذلك.
- إذا كان الزوج غائبًا أو متوفيًا أو انقطعت أخباره فتكون الزوجة مستحقة لمعاش التضامن.
- عدم امتلاك المتقدمة أي عقارات سكنية أو وحدات وأراضي مسجلة باسمها.
- في حالة تعاطي زوجها المخدرات ولديها أطفال منه.
- وكذلك في حالة دخول زوجها السجن ولديها أطفال منه.
- دخل الزوجة الشهري يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المقرر من وزارة الموارد البشرية لخدمة الضمان الاجتماعي.
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