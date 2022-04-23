نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تذاكر النقل الجماعي من الاحساء الى الدمام وتخفيضات على حجز التذاكر تصل لنص السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر النقل الجماعي في شركة سابتكو مميزة وهي تقدم عروض رائعة وسوف نتناول في هذا المقال اسعار التذاكر للأطفال والبالغين، كما سوف نذكر معلومات حول هذه الشركة وهل لها فروع في دول مختلفة في الدول أم لا، هذه الشركة توجد في المملكة العربية المتحدة والامارات والاردن واسعارها تختلف على حسب الواجهة والمكان المتواجد فيه الراكب، وعدد الركاب والعديد من التفاصيل الأخرى التي سنتناولها في هذا المقال بالتفصيل.

الشركة السعودية للنقل الجماعي

شركة سابتكو تم انشائها عام 1399 هجرية وهي مسؤولة عن خدمات النقل الجماعي عبر حافلات.

وتعمل في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية مثل جدة والدمام والطائف ومكة والمدينة المنورة والهفوف وبقيق وبريده والجبيل.

اسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو

تقوم هذه الشركة بعمل خصومات رائعة تصل لحوالي 50% في شهر رمضان كما يوجد خصومات وعروض للمشتركين في النقل العام بقيمة حوالي 40%.

وبالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 12 سنة فإن سعر التذكرة يكون نصف تكلفة سعر تذكرة البالغين، بينما الأطفال أقل من عامين فإن التذكرة لهم مجانية.

ويتم عمل خصومات خاصة وعروض لذوي الإحتياجات الخاصة تبدأ بسعر الحافلات من ألف ريال سعودي إلى 9,000 ريال سعودي على حسب المكان المتوجه له العميل.

خطوات معرفة اسعار تذاكر النقل الجماعي

إذا كنت تريد معرفة أي شيء عن هذا الموقع أو ترغب في معرفه السعر عليك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وفي حالة كنت تريد حجز تذكرة يمكنك تحديد المكان أو خاص بك ومكان الوصول ووقت المغادرة التي تريد وتختار من الأسعار المعلنة الرحله المناسبه لك وتقوم بعمل حاجه

بكم تذكرة النقل الجماعي في المدن الداخلية

سعر النقل الجماعي في المحافظات المختلفة بالمملكة يبلغ حوالي 20 ريال سعودي وقد يرتفع سعر اكثر من ذلك على حسب المسافه المقطوعه ويمكنك تحديد السعر من خلال الموقع حيث كل ما يتطلبه الأمر واختيار المنطقه المتواجد بها والمكان الذي تريده عدد الركاب و يظهر مجموعة من الرحلات قم بتحديد سعر الرحله وتأكيد الحجز.

رقم شركة النقل الجماعي

سيرة الاستفسار عن اي شيء يمكنك من خلال رقم شركة النقل الجماعي وهو 920026888 ورقم مركز خدمات العملاء هو 920000877 بينما رقم شركة سابتكو الخاص بتقديم الشكاوي هو 8001249999 ومركز خدمة العملاء خارج السعودية للشركة هو 966920000877+.