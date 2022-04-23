نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الزمازمة تعلن وظائف وزارة الشؤون الاسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة الزمازمة التي تعرف في وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والتي يتم الببحث عنها بشكل كبير للغاية ضمن محركات البحث وضمن وسائل التواصل المجتمعي التي تهتم بنشر اخبار الوظائف ضمن المملكة العربية السعودية بشكل خاص ووظائف العالم بشكل عاموتعرف شركة الزمازمة انها من افضل الشركات في السعودية ولديها افر كثيرة ويتمنى الكثير من الشباب السعودي التوظيف بها وبالاخص في موسم الحج الذي سوف يبدأ خلال وقت قريب, وهذا ما دفع شركة الزمازمة لفتح باب التوظيف من اجل استقطاب العديد من السعوديين للعمل معها تحت اشراف وزارة الحج والعمرة فيما تم الاعلان عن العديد من المسميات الوظيفية التي ستكون محط انظار للشباب السعودي في هذه الفترة.

وزارة الحج والعمرة وظائف

وقد تم الاعلان عن عدة وظائف تحت غطاء شركة الزمازمة ولكن في الحقيقة هي تحت اشراف وزارة الحج والعمرة السعودية وتعتبر هذه الوظائف موسمية فيما تهتم هذه الوزارة بتأمين الكثير من فرص عمل موسمية ضمن مواسم متعددة مثل رمضان والحج.

وظائف شركة الزمازمة

وقد تم الافصاح عن تلك المسميات :

– مدير مركز التوجيه والتفويج.

– نائب مدير مركز التوجيه والتفويج.

– مشرف فترة.

– منسق سقيا ميداني.

– مدير فرع.

– نائب مدير فرع.

– مشرف ميداني.

– موزع ميداني.

– مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

– نائب مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

– متابع ميداني.

– منسق إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية

– منسق إدارة الطوارئ.

– منسق ضابط الاتصال اللاسلكي.

– مسئول موارد بشرية.

– مسئول علاقات عامة.

– سكرتير.

– مدير.

– نائب مدير.

– مشرف فترة.

– مراقب حركة.

– مراقب جودة.

– مشرف إنتاج.

– مسؤول سلامة.

موعد التقديم على وظائف شركة الزمازمة

وسيكون التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/09/28هـ الموافق 2022/04/29م.

طريقة التقديم على شركة الزمازمة

ويتم استقبال الطلبات فقط عبر الموقع الالكتروني ولا يقبل أي طلب في افرع الشركة ويجب على الشخص المتقدم أن يقم بملئ نموذج خاص بالشركة مع التأكد من وضع وسائل التواصل وارقام الهواتف الخاصة به بشكل جيد كي يتم التواصل معك في حال كنت من المقولين في وظائف شركة الزمازمة التي تشرف عليها وزارة الحج.