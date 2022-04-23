نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح منافس لدى شركة البيت الأهلي في المقال التالي
100,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى للتمويل الإستهلاكي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة حيث يرغب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين الحصول على تلك التمويل لأنه يمتاز بتوفير السيولة النقدية بالتقسيط الشهري الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد هذا العام الحالي ويفضل توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الإستهلاكي المرابحة المقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل ويتم التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري للمواطن السعودي وغير السعودي في المملكة عن طريق موقع شركة البيت الأهلي للتمويل.
الشروط الأساسية للحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل
شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة وفرت التمويل الإستهلاكي الذي أمتاز بأنه متفق مع الشريعة والدين الإسلامي في السعودية كما يمنح التمويل لكل الراغبين سواء كان سعودي أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية لذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للحصول على قرض شركة البيت الأهلي بكافة المزايا المتاحة وإليكم الآن جميع الشروط المطلوبة كالتالي:
- يشترط في البداية أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه فأكثر من ذلك حتى 65 سنه لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.
- يجب توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعامل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.
- كذلك توفير مدة عمل إيضًا ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- لابد من أمتلاك الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي فأكثر للموافقة على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.
مزايا الحصول على تمويل شخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل
- تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة خمسة سنوات بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل.
- كذلك التمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد طويلة الأجل.
- التمويل الإستهلاكي المرابحة للسعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية.
- أفضل تمويل إسلامي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.
- التمويل الشخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم سعودي الجنسية.
- تمويل إيضًا بهامش ربح منافس لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة.
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