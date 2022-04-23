نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” default شغال” موقع الرخصة المهنية الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 في المقال التالي
تزداد معدلات البحث في هذا التوقيت بشكل كبير للتعرف على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بالتزامن مع اعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية النتائج الخاصة باختبار الرخصة المهنية الذي تم أداؤه من جانب عدد كبير من المعلمين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث نجد أن اختبارات الرخصة المهنية من الاختبارات الهامة التي يهتم بها عدد كبير من المعلمين في السعودية، والتي يتم بموجب النجاح فيها واجتيازها الحصول علي الرخصة اللازمة للعمل في مجال التعليم في المدارس المختلفة في المملكة ، لذلك ينتظر العديد من المعلمين في المملكة بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الاستعلام عن موقع الرخصة المهنية الكترونيا.
موقع الرخصة المهنية نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
وبشكل رسمي فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية عن تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في طرح نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين هذا العام 1443، حيث تم طرح النتائج مساء يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ابريل 2022، والموافق يوم العشرين من شهر رمضان 1443، على ان يتم الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال موقع قياس التابع للهيئة.
رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
وقد تم أداء اختبارات الرخصة المهنية للحصول على رخصة التدريس في جميع القطاعات التعليمية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وهي الاختبارات التي تم اداءها في ضوء تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية التي سهلت سير الامتحانات.
خطوات استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية
وقد تم تسهيل إمكانية الحصول على نتائج الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين في السعودية من خلال موقع قياس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى موقع قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية.
- من بين الخدمات المتاحة يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.
- يتم ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم ومن ثم الرقم المدني.
- اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع.
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