نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة التهجد في مكة 2022 – 1443.. والدعاء المستجاب.. “سجل” طرق التواصل مع رئاسة الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة التهجد في مكة 2022 – 1443 أعلنته وزارة الأوقاف السعودية. محدد طرق التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي لضمان حماية زواره واتباع الإجراءات المحددة للوقاية من فيروس كورونا ومنع تزايد الإصابات بين زوار بين الله الحرام. خاصة أن مع بداية موعد صلاة التهجد في مكة 2022 – 1443 من ليلة 21 رمضان وتدور أسئلة كثيرة حول فضل صلاة التهجد والتى تساعد المسلم على الإخلاص والتدبر والفهم وسبب كبير في تكفير الذنوب والسيئات. والأدعية المستجابة من السنة النبوية.

موعد صلاة التهجد في مكة 2022 – 1443

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي. موعد صلاة التهجد في مكة 2022 – 1443 لتشمل المواقيت المذكورة في الجدول التالي:

تاريخ الليلة هجري تاريخ الليلة ميلادي موعد صلاة التهجد

21 رمضان 1443 23 أبريل 2022 12.33 صباحاً

22 رمضان 1443 24 أبريل 2022 12.33 صباحاً

23 رمضان 1443 25 أبريل 2022 12.33 صباحاً

24 رمضان 1443 26 أبريل 2022 12.33 صباحاً

25 رمضان 1443 27 أبريل 2022 12.33 صباحاً

26 رمضان 1443 28 أبريل 2022 12.33 صباحاً

27 رمضان 1443 29 أبريل 2022 12.33 صباحاً

28 رمضان 1443 30 أبريل 2022 7.44 مساءً

29 رمضان 1443 01 مايو 2022 7.43 مساءً

30 رمضان 1443 02 مايو 2022 7.43 مساء

طرق التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي

يستطيع المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي والنبوي من خلال الوسائل الآتية:

الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي الصفحة الرسمية للرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي في تويتر الاستفسار عن الخدمات والمواعيد وغيرها عبر خدمة اتصل بنا

دعاء صلاة التهجد

يحرص المسلمون على ترديد دعاء صلاة التهجد لمغفرة الذنوب وطلب الاستجابة من الله عز وجل لتحقيق أمنياتهم. ومن أدعية صلاة التهجد الآتي: