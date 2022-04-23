جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443  بأسماء الأئمة.. طالع الضوابط اللازمة

جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443 أهم مايشغل أذهان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لاسيما مكة. استعدادًا صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 والتى يفرقنا عن بدايتها أيامًا قليلة مع اقتراب بدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك . ولكن وضعت وزارة الأوقاف السعودية ضوابط صلاة التهجد في الحرم المكي للحفاظ عليه وعلى زواره. مع وضع جدول جدول أئمة الحرم المكي صلاة التهجد رمضان 1443 من الآن.

جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443

أعلنت وزارة الأوقاف السعودية. جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443 والتى تبدأ في ليلة 21 رمضان وتنتهى آخر أيام شهر رمضان الكريم لتشمل المواقيت المذكورة في الجدول التالي:

تاريخ الليلة هجري تاريخ الليلة ميلادي موعد صلاة التهجد

21 رمضان 1443 23 أبريل 2022 12.33 صباحاً

22 رمضان 1443 24 أبريل 2022 12.33 صباحاً

23 رمضان 1443 25 أبريل 2022 12.33 صباحاً

24 رمضان 1443 26 أبريل 2022 12.33 صباحاً

25 رمضان 1443 27 أبريل 2022 12.33 صباحاً

26 رمضان 1443 28 أبريل 2022 12.33 صباحاً

27 رمضان 1443 29 أبريل 2022 12.33 صباحاً

28 رمضان 1443 30 أبريل 2022 7.44 مساءً

29 رمضان 1443 01 مايو 2022 7.43 مساءً

30 رمضان 1443 02 مايو 2022 7.43 مساء

جدول أئمة الحرم المكي صلاة التهجد رمضان 1443

في ضوء عرض جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443 ننشر الأئمة الذين يتوافدون لأداء صلاة التهجد رمضان 1443 في الحرم المكي من خلال الجدول الآتي:

تاريخ الليلة (هجري) التسليمات الأولى التسليمات الثانية مع الوتر 21 رمضان فضيلة الشيخ/ ماهر بن حمد المعيقلي فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 22 رمضان فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم فضيلة الشيخ/ بندر بن عبد العزيز بليلة 23 رمضان فضيلة الشيخ/ ماهر بن حمد المعيقلي فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 24 رمضان فضيلة الشيخ /سعود بن إبراهيم الشريم فضيلة الشيخ/ بندر بن عبد العزيز بليلة 25 رمضان فضيلة الشيخ/ ماهر بن حمد المعيقلي فضيلة الشيخ /عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 26 رمضان فضيلة الشيخ /سعود بن إبراهيم الشريم فضيلة الشيخ /بندر بن عبد العزيز بليلة 27 رمضان فضيلة الشيخ/ ماهر بن حمد المعيقلي فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 28 رمضان فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم فضيلة الشيخ/ بندر بن عبد العزيز بليلة 29 رمضان فضيلة الشيخ/ ماهر بن حمد المعيقلي فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 30 رمضان فضيلة الشيخ/ سعود بن إبراهيم الشريم فضيلة الشيخ/ بندر بن عبد العزيز بليلة

ضوابط صلاة التهجد في الحرم المكي

وضعت وزارة الأوقاف السعودية مجموعة من الضوابط من أجل صلاة التهجد في الحرم المكي لتشمل الآتي: