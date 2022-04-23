20,000 ريال تمويل بموافقة فورية بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات بدون رسوم

تمويل بموافقة فورية بدون كفيل تلك المزايا التي تمنحها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث تقدم التمويل الشخصي وتمويل السيارات للأفراد وكسبت ثقة الكثير من العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية بسبب نجاح التمويلات الميسرة لخدمة جميع العملاء حيث يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة 3 سنوات بدون رسوم إضافية على المبلغ التمويلي الذي يتراوح من 2000 ريال سعودي حتى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة حيث يحتاج التمويل الأصغر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر وغير ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى دفع رسوم مالية على التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شروط الحصول على أفضل تمويل شخصي لدى شركة اليسر للتمويل

أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية يتم تقديمه الآن في هذا العام عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي مطابق مع معايير الديانة الإسلامية داخل السعودية مع توفير التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة كالتالي بالتفصيل:

أولاً يحتاج التمويل الأصغر توفير راتب شهري ثابت من المتقدمين لطلب التمويل.

كذلك يطلب دخل خمسة ألاف ريال سعودي عبر شركة اليسر للتمويل.

شركة اليسر للتمويل تطلب إيضًا توفير خدمة عمل من فترة ثلاثة شهور للموافقة السريعة على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل سواء كان تمويل شخصي أو تمويل سيارات بالمملكة.

يطلب التمويل أن يكون المتقدمين من عمر 22 عام إلى 60 عام لدى شركة اليسر للتمويل.

العاملين في القطاع العسكري يستطيعوا التقديم الإلكتروني على التمويل حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.

مميزات أفضل تمويل شخصي لدى شركة اليسر للتمويل