موعد صلاة التهجد في الرياض 2022 – 1443.. حافظ على فضلها وأحرص على أدائها

موعد صلاة التهجد في الرياض 2022 – 1443 يلتف حوله المسلمون المواطنون والمقيمون في العاصمة الرياض والتى تمتلك عدد سكان كبير. ومع عرض مواقيت صلاة التهجد في الرياض 2022- 1443 يجب العلم أنه يجوز أداها في البيت. فهى تعد أفضل صلاة بعد الفريضة. تتعدد فوائد صلاة التهجد وأجرها عند الله عز وجل. ويتضاعف فضل صلاة التهجد وثوابها في هذه اليالي. لذلك يحرص المسلمون على أدائها. ويجتهدون لمعرفة الفرق بينها وبين صلاة التراويح.

موعد صلاة التهجد في الرياض 2022 – 1443

من المحدد بدء موعد صلاة التهجد في الرياض 2022-1443 يبدأ من يوم 20 رمضان ويستمر حتى آخر أيام الشهر الكريم. وتكون صلاة التهجد من بعض صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. ويمكن مطالعة مواعيدها على النحو الآتي:

اليوم تاريخ اليوم هجري في الرياض تاريخ اليوم ميلادي في الرياض موعد صلاة التهجد

الجمعة 20 رمضان 1443 22 أبريل 2022 الساعة 7:46 مساءً

السبت 21 رمضان 1443 23 أبريل 2022 الساعة 7:47 مساءً

الأحد 22 رمضان 1443 24 أبريل 2022 الساعة 7:47 مساءً

الاثنين 23 رمضان 1443 25 أبريل 2022 الساعة 7:48 مساءً

الثلاثاء 24 رمضان 1443 26 أبريل 2022 الساعة 7:49 مساءً

الأربعاء 25 رمضان 1443 27 أبريل 2022 الساعة 7:49 مساءً

الخميس 26 رمضان 1443 28 أبريل 2022 الساعة 7:50 مساءً

الجمعة 27 رمضان 1443 29 أبريل 2022 الساعة 7:51 مساءً

السبت 28 رمضان 1443 30 أبريل 2022 الساعة 7:51 مساءً

الأحد 29 رمضان 1443 01 مايو 2022 الساعة 7:52 مساءً

الاثنين 30 رمضان 1443 02 مايو 2022 الساعة 7:53 مساءً

فضل صلاة التهجد

يتعدد فضل صلاة التهجد لنيل أكبر أجر وثواب عظيم. منها الآتي:

من أعظم أسبابِ دخول الجنّة. من يحافظ عليها من المحسنين المستحقين الجنة ورحمة الله. تمثل صلاة قيام الليل وهى أفضل صلاة بعد الفريضة. مكفرة للسيئات. سبب للقرب من الله عز وجل ومحبته. باب من أوسع أبواب الله تعالى. أثنى الله سبحانه على المُتَهَجِّدين، فقال في وصفهم: « تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» الآية 16 من سورة السجدة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكلِّ مَن قام من الليل، فأيقظ أهل بيته للصلاة. حث الله تعالى عليها في كثير من الآيات فقال تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ» الآية 79 من سورة الإسراء، وفي آية أخرى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا» الآية 26 من سورة الإنسان.

الفرق بين صلاة التهجد والتراويح

أجمع الفقهاء أن الفرق بين صلاة التهجد والتراويح في موعد الصلاة فقط. لكن صلاة التهجد وأيضًا صلاة التراويح هما صلاة قيام الليل. ويعتبر أفضل وقت لأداء صلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل قبل موعد صلاة الفجر.