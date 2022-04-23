وقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 العشر الأواخر من رمضان .. وما يفرقها عن صلاة التراويح

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عمر شويل - جدة وقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 من أبرز الصلوات التى يحرص المسلمين على أدائها. حدد وقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 لكافة المواطنين والمقيمين من بعد صلاة العشاء في يوم 20 رمضان حتى آخر الليل. لذلك يبحثون عن جدول صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 وتكون صلاة التهجد من أفضل النوافل التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه في جوف الليل. وينبغى على المسلم أن ينام ويستقيظ ثم يبدأ في صلاة التهجد.

وقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443

أعلنت لجنة العلماء في المملكة العربية السعودية. وقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 في العشر الأواخر من شهر رمضان من بعد صلاة العشاء فريضة إلى حين وقت الفجر. وهى نافلة محببة إلى الله عز وجل. ويحرص المسلمون على أدائها خلال الشهر الكريم لاسيما في آخر أيام شهر رمضان أيام العتق من النيران.

جدول صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443

إليكم وقت صلاة التهجد في جدة 2022-1443 بالأيام والساعات لتشمل الآتي:

اليوم تاريخ اليوم هجري في جدة تاريخ اليوم ميلادي في جدة وقت صلاة التهجد

الجمعة 20 رمضان 1443 22 أبريل 2022 الساعة 8:45 مساءً

السبت 21 رمضان 1443 23 أبريل 2022 الساعة 8:45 مساءً

الأحد 22 رمضان 1443 24 أبريل 2022 الساعة 8:46 مساءً

الاثنين 23 رمضان 1443 25 أبريل 2022 الساعة 8:46 مساءً

الثلاثاء 24 رمضان 1443 26 أبريل 2022 الساعة 8:46 مساءً

الأربعاء 25 رمضان 1443 27 أبريل 2022 الساعة 8:47 مساءً

الخميس 26 رمضان 1443 28 أبريل 2022 الساعة 8:47 مساءً

الجمعة 27 رمضان 1443 29 أبريل 2022 الساعة 8:48 مساءً

السبت 28 رمضان 1443 30 أبريل 2022 الساعة 8:48 مساءً

الأحد 29 رمضان 1443 01 مايو 2022 الساعة 8:48 مساءً

الاثنين 30 رمضان 1443 02 مايو 2022 الساعة 8:49 مساءً

الفرق بين صلاة التهجد والتراويح

هناك فرق بين صلاة التهجد والتراويح ويمكن أن تتحدد على النحو التالي:

صلاة التراويح من أول يوم في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء حتى آخر يوم في شهر رمضان الكريم.

يبدأ صلاة التهجد من 20 رمضان حتى 30 رمضان أي في العشر الأخير من شهر رمضان

صلاة التراويح تقام في أولى ساعات الليل بعد صلاة العشاء.

صلاة التهجد تقام في الثلث الأخير من الليل بعد أداء صلاة العشاء .

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بوقت صلاة التهجد في جدة 2022 – 1443 العشر الأواخر من رمضان .. وما يفرقها عن صلاة التراويح.