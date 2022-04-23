نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 بسهولة عبر موقع زكاتي zakaty.gov.sa في المقال التالي
دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 يستعد المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية لدفعها مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك. لاسيما أن زكاة الفطر فرض على المسلمين لكل سنة هجرية وتحدد زكاة الفطر بصاع من التمر أو بصاع من الشعير أو ما يعادلهم من الحبوب الحالية في البلد مثل الأرز وقيمتهم بالأموال. وتخرج زكاة الفطر عن المسلم وعن كل ما يتبعه سواء من أقارب أو زوجات الغير قادرين. ويتصف دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 بضمان دفعها في مصارفها الشرعية. بالإضافة إلى سهولة الدفع عبر موقع زكاتي zakaty.gov.sa المتاح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ضمن إطلاق برنامج الزكاة الموحد في السعودية بالتنسيق مع مراكز العمليات والمبادرات الخيرية في كافة أرجاء السعودية.
دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022
يتمكن المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية من دفع زكاة الفطر أونلاين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول على موقع زكاتي.
- حدد مبلغ الزكاة المراد وضعه في وعاء الزكاة.
- اضغط على دفع الزكاة.
- تنتقل للدخول إلى صفحة جديدة.
- أضف البيانات لإتمام دفع الزكاة.
- حدد المنطقة.
- حدد خيار دفع الزكاة بناء على الحالة المحددة.
- في حالة اكتمال مبالغ الزكاة.. اختر المزكي
- حدد التفاصيل المتعلقة بسداد الزكاة “حساب بنكي أو بطاقة مدى أو فيزا كارد”.
- إضافة رقم الجوال.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- اضغط إرسال كود التفعيل.
- إضافة كود التفعيل الذي تم إرساله إلى رقم جوال العميل.
- خصم قيمة الزكاة المحددة بواسطة المستخدم عبر منصة زكاتي.
قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022
تحدد قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 من خلال الصاع والذي يساوي أربعة أمداد أى في الوقت الحالي 3 كيلو جرام من الأرز. ويخرج الزكاة من القوت الغالب بالبلد مثلما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقًا، سواء كان قمحًا أو أرزًا. أو غيره من الأموال.
بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بكيفية دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 بسهولة عبر موقع زكاتي zakaty.gov.sa
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 بسهولة عبر موقع زكاتي zakaty.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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