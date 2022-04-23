نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443 الحكم شرعًا.. والشروط المحددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443 من أكثر الأمور التى يلجأ المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى دفع زكاتهم من خلاله. لذا هناك الكثيرون من يتساءلون عن شروط دفع زكاة الفطر من بنك الراجحي وهل هى تجوز شرعًا أم لا. بالإضافة إلى بحثهم عن رابط دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443 من أي مكان بالمملكة بدلاً من الذهاب لفروع بنك الراجحي. وخاصة أن اقترب شهر رمضان على الانتهاء وجميع المسلمون يستعدون لدفع زكاة الفطر.

دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 1443

جاءت طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي في السعودية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

سجل دخول على حساب العميل في بنك الراجحي

أكتب اسم المستخدم.

أكتب كلمة المرور.

أضغط على إيقونة دخول.

اختر التحويل من قائمة الخدمات.

اختر دفع زكاة الفطر.

النقر على حساباتي.

إدخال قيمة مبلغ زكاة الفطر.

دفع مبلغ الزكاة عن طريق الراجحي.

شروط دفع زكاة الفطر من بنك الراجحي

تتحدد شروط دفع زكاة الفطر من بنك الراجحي على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

امتلاك حساباً في بنك الراجحي أو محفظة إلكترونية. يتم تحويلها إلى إحدى الجمعيات المحددة لدى البنك. احتواء حساب المواطن أو المحفظة الإلكترونية على مبلغ كافي لدفع قيمة زكاة الفطر. لا يقل الحد الأدنى لرصيد العميل عن 25 ريالاً سعودياً من أجل دفع الزكاة. دفع زكاة الفطر من خلال موقع مباشر الراجحي أو من خلال تطبيق الراجحي على الهواتف الذكية.

هل يجوز دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي؟

أكدت دار الإفتاء السعودية إنه يجوز دفع زكاة الفطر عن طريق بنك الراجحي شرعًا. لضمان المصداقية في وصول الزكاة في مصارفها الشرعية.وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّٰه: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟؛ فأفتى بجواز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال.

آخر موعد لدفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي

من المعروف أن آخر موعد لدفع زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك لابد أن تصل الزكاة في مصارفها وتقدم ليد الفقير. وإلا تعتبر صدقة إذا حدث خلاف في الموعد المحدد لصرفها.