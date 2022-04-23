نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 بالمملكة

نظام فارس طلب بدل ترحيل، وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قامت بتوفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية المميزة من اجل المعلمين والمعلمات، وهذه الخدمات تكون من خلال موقع نظام فارس الخدمة الذاتية والذي يعتبر احد اهم المواقع الإلكترونية الهامة في المملكة، حيث يمتلك نظام فارس الكثير من الخدمات المميزة والتي تهم جميع العاملين في وزارة التعليم السعودية، من ضمن هذه الخدمات الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين وأيضا خدمات حركة النقل الداخلي والخارجي وغيرها من الخدمات الأخري، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمه اخرى يقدمها فارس الخدمة الذاتية وهى طلب بدل ترحيل نظام فارس ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على خطوات تفعيل نظام فارس بدل ترحيل.

نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443

يعتبر نظام فارس هو موقع يشمل جميع الخدمات التي تعمل في صالح المعلمين والمعلمات من خلال الاستخدامات الإلكتروني، والتي من ضمنها نظام فارس طلب بدل ترحيل والذي هو موضوع مقالتنا اليوم وهو يعتبر من الخدمات الجديدة، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية خدمه من خلالها يسمح لكافة العملين التقديم على طلب الحصول على مستحقات ماليه بخصوص الترقيات للكوادر الإدارية من بلد إلى اخرى بحسب البنود المحدد لذالك، ومن اجل الاستفادة من كل ذالك يجب أولا التسجيل في نظام فارس وبعدها يمكن الحصول على كل هذه الخدمات بما فيها خدمة فارس طالب بدل ترحيل 1443 والذي يعتبر من الخدمات الحديثة التي اطلقها البرنامج.

كيفية تفعيل طلب بدل ترحيل من نظام فارس

أولا يجب الدخول على رابط منصة نظام فارس.

بعدها تقوم باختيار أيقونة مستخدم جديد في المنصة.

ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي.

الرقم الخاص بالسجل المدني.

الرقم الخاص بالآيبان الذي سوف يتم استقبال الراتب عليه.

البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – ثم اختيار أيقونة إرسال.د

ولان نظام فارس الخدمة الذاتية احد اهم المواقع الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، نلاحظ أن عمليه البحث عن كل الخدمات المقدمة من فارس يتم البحث عنها بشكل مستمر من خلال محركات البحث جوجل وخصوصا خدمة نظام فارس طلب بدل ترحيل.