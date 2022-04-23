نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين رمضان 2022/1443 وشروط صرف رواتب المتقاعدين في المقال التالي
رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443 هناك عدد كبير من المتقاعدين يسألون عن موعد نزول رواتب المتقاعدين في شهر أبريل لعام 2022 لصرف المعاش الخاص بهم فهم يتساءلون عن تقديم أو تأخير موعد الصرف ام أنه سوف يكون في الموعد المحدد، ومتى يتم إيداع الأموال في حساباتهم حيث ان انتهت المختصة تحرص على إعطاء المتقاعدين جميع حقوقهم لكي يستطيع شراء مستلزماتهم وتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك لتوفير جميع السلع الضرورية لهم وسوف نعرض خلال هذا المقال موعد نزول رواتب المتقاعدين لهذا الشهر من خلال موقع ثقفني.
رواتب المتقاعدين 1443
سوف يتم صرف ونزول رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443 في 25 من شهر أبريل لعام 2022 الموافق 24 من شهر رمضان 1443، حيث سوف يتم إيداع الرواتب في جميع حسابات الاشخاص بالاضافة الى الحوافز والعلاوات المخصصة لهم فإن الحكومة توفر لهم معرفة الموعد الخاص بنزول الراتب وتداعيها في حساباتهم البنكية وذلك من خلال الموقع الالكتروني بنت باع الخطوات التالية
- يجب علي المتقدم للحصول علي المعاش الضغط على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم الضغط على تسجيل الدخول وكتابة الاسم ومحل الإقامة.
- بعد ذلك كتابة كلمة السر بطريقة صحيحة.
- ثم الضغط على ابدأ الخدمه الموجوده على يمين الشاشة.
- بعد ذلك الضغط على خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد من القائمة الرئيسية.
- املأ جميع البيانات المطلوبة منك من الاسم ورقم الهاتف وغيرها.
- كتابة كود التحقق ثم الضغط على استعراض بيانات المعاش.
- سوف تظهر امامك جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالراتب وموعد نزول ايداع الراتب
شروط رواتب المتقاعدين
هناك بعض الشروط وضعتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، التي يجب أن تتوفر في الفرد للحصول على راتب التقاعد شهريا :
- يجب إن يكون الشخص سعودي الجنسبة.
- يجب إن يكون أكثر من 60 عاما.
- لا يمتلك اي وظيفه بالقطاع الحكومي أو الخاص.
- يجب أن تكون مدة الإنضمام للمتقاعد قرابة 120 شهر.
- يتم سقوط راتب التقاعد عقب وفاة المتقاعد مباشرة.
- كما يسقط الراتب المتقاعد اذا كان عنده ابناء أكثر من 26 عاما.
- يجب توفير الاوراق والمستندات المطلوبة.
- يجب مراجعة البيانات بطريقة صحيحة قبل إدخالها.
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