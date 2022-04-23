الآن رابط وزارة الدفاع بالسعودية للأستعلام على نتائج القبول للرجال والنساء 1443

لقد تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع السعودية على نتائج القبول مؤخرًا، مما زاد من معدل البحث من قبل المتقديم للتعرف على رابط وزارة الدفاع للأستعلام على نتائج القبول 1443، ووزارة الدفاع تشمل أربع فروع مختلفة في السعودية والتي تتمثل في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي ومنذ ساعات تم الإعلان على نتائج القبول وزارة الدفاع بالسعودية، وسوف نعرض لكم الرابط ومختلف التفاصيل في الأسطر القادمة.

رابط وزارة الدفاع للأستعلام على النتائج

يمكن الاستعلام الآن على النتائج الأولية لدى وزارة الدفاع بشكل إلكتروني، ويتم الاستعلام من خلال ما يلي:

الدخول على موقع وزارة الدفاع مباشرة.

مباشرة. بعدها قم بتسجيل الدخول من خلال إضافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام على نتائج وزارة الدفاع”.

قم بإضافة رقم الهوية وبعدها اضغط على استعلام.

بعدها سوف يتم إظهار النتيجة وسوف يتم توضيح إذا تم قبول الطلب أو رفضه.

إجراءات القبول وزارة الدفاع

إذا تم القبول في وزارة الدفاع إلكترونيًا فإنه عند الاستعلام على النتيجة تظهر رسالة القبول للترشيح، في هذه الحالة يكون لابد من إكمال البيانات ليتمكن المواطن من الاستعلام على النتائج، وأيضًا لحجز موعد وإكمال الإجراءات، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

إذا تم إصدار رسالة الترشيح لابد من استكمال البيانات.

بعد ذلك قم بإضافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

قم بالضغط على حجز موعد المقابلة.

قم بتحديد المركز الذي ترغب الحصول على التدريب به.

ثم قم بالضغط على حفظ.

قم بتحديد الموعد الذي ترغب حضور المقابلة به وتاريخ المقابلة.

سوف تظهر لك رسالة تحتوي على “تم حفظ البيانات”.

بعدها قم بالذهاب إلى المركز في الموعد المعلن عنه.

مراكز القبول والتجنيد لوزارة الدفاع

لقد تم الإعلان رسميًا على مجموعة من مراكز القبول والتجنيد والتي يتم من خلالها إكمال التسجيل وذلك من خلال الذهاب في الموعد للمقابلات الشخصية، وتتمثل هذه المراكز فيما يلي: