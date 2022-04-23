نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آليه طلب المعاش التقاعدي إلكترونياً و بيانات خدمة إخطار العودة للعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت في الفترة الأخيرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن يتم صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بالمستفيدين 25 من كل شهر ميلادي، وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن سوف يتم ابتداء الصرف من يوم الإثنين القادم الموافق 25 أبريل الجاري 2022م وأكد على أن يوم يوم 24 من شهر رمضان الجاري 1443ه حيث أن نقوم بتوضيح من خلال موقع ثقفني عن مدينة تأثير المعاش التقاعدي الشهري للمستفيدين بعد العودة للعمل للمتقاعدين مرة أخرى،

هل يتأثر المعاش التقاعدي بعد العودة للعمل:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن مدى إمكانية تأثر المعاش التقاعدي الشهري بعد المتقاعد للعمل، إضاف إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت على حسابها الرسمي على موقع تويتر، على أن يكون عودة المتقاعد لهذه الخدمة على وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية لا يؤثر نهائياً عن صرف المعاش التقاعدي على الإطلاق.

إخطار العودة للعمل للمتقاعدين:

المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، عن خدمة إخطار العودة للعمل للمستفيدين المتقاعدين السعوديين الذين بحاجة للعودة إلى العمل داخل القطاع الحكومي، وهذا من خلال تسجيل بيانات العودة بشكل ذاتي ومباشر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة.

وقد تجد الإشارة إلى أن عودة المتقاعد لخدمة إخطار العودة للعمل، حيث أن هذه الخدمة علي وظيفة حكومية من شأنه إيقاف المعاش التقاعدي للمستفيدين والمستفيدات المستحقين، بناءا على المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، ولذلك المؤسسة توضح عن خدمة إخطار العودة للحصول على العمل مرة أخرى، وبناءا على ذلك أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد التسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل داخل القطاع الحكومي.

بيانات خدمة إخطار العودة للعمل:

يجب على المستفيد إدخال تاريخ الرجوع إلى العمل. ثم ذكر اسم الجهة الجديدة. إضافة معلومات الوظيفة الجديدة. يجب على المتقدم تصنيف الوظيفة، وإضافة الراتب، والدرجة أيضاً.

آلية طلب المعاش إلكترونياً :

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تُعلن عن آليه طلب المعاش التقاعدي للمستحقين إلكترونياً وهذا دون التوجه إلى مراجعة التأمينات الاجتماعية بالسعودية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية أو عن طريق تطبيق تأمينات.