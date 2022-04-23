نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022 لمن تجب.. وطريقة دفعها على موقع زكاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022 يستعد المسلمون المواطنون والمقيمون في المملكة لدفعها. لاسيما أن دار الإفتاء السعودية أوضحت إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ولا بأس إن تم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وفرت المملكة موقع زكاتي الإلكتروني لدفع زكاة الفطر أونلاين في السعودية 2022 من أي مكان مع ضمان وصولها في مصارفها الشرعية. وبناءً على تحديد مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022 بحد أدني على الموقع. مع توضيح لمن تجب زكاة الفطر وهل هناك اختلاف بينها وبين زكاة المال في المصارف التى تدفع لها.

مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022

حددت دار الإفتاء السعودية. مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022 بقيمة صاع واحد عن كل فرد من المسلمين أي ما يُعادل 25 ريالاً سعودياً. بما يساوي 3 كيلو جرام تقريبًا من الحبوب المعمول بها في السعودية مثل الأرز أو الشعير أو القمح وغيرهم. وتحدد قيمتهم حسب الأسعار والأوضاع الاقتصادية التي تختلف من وقت للأخر.

دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022

أتاح موقع زكاتي دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية 2022 لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع زكاتي

إضافة قيمة زكاة الفطر بحد أدني 25 ريالاً سعوديًا.

النقر على دفع زكاة الفطر.

إدخال بيانات المستخدم.

حدد طريقة دفع مبلغ زكاة الفطر.

إدخال بيانات الدفع.

إضافة رقم الجوال.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على إرسال كود التفعيل.

إدخال الكود الذي تم إرساله إلى رقم الجوال.

لمن تجب زكاة الفطر؟

أجمع الفقهاء على أن مصارف زكاة الفطر لاتختلف عن مصارف زكاة المال المفروضة. ومن هنا في هتدخل في المصارف الذي أوضحها الله عز وجل في كتابه العزيز: “إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَة مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیم” [سورة التوبة 60].

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