تحذيرات من حماية المستهلك للمواطنين بالسعودية من التعامل مع حسابات Instagram

أصدرت جمعية حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية تحذيرات عاجلة للمواطنين السعوديين ،من التعامل مع موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، وايضا أكدت أن الإنستجرام هو منصة تواصل إجتماعي فقط ،وليس منصة تجارية ولا يمكن من خلالة البيع أو الشراء، كما أن الجمعية أشارات أنه يوجد بلاغات كثيرة مقدمة إليها ، بشأن وجود عمليات نصب ،وإحتيال مالي تحدث نتيجة الشراء من حسابات منصة إنستجرام.

تحذيرات جمعية حماية المستهلك للمواطنين السعوديين

أكدت جمعية حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية ، أن الأشخاص الذين يقوموا بإستخدام الحوالات البنكية بحسابات منصة إنستجرام داخل ،أو خارج المملكة العربية السعودية ، قد يؤدي ذلك إلي تحويل الخلاف إلي خلاف بين الأفراد ، وليس حلافات تجارية ،حيث أن الأنستجرام منصة تواصل إجتماعي ليس إلا ، وهذا الأمر يجعل إسترجاع الأمول عملية صعبة ،بل معقدة أيضا ،لعدم دخولها إلي أنظمة التجارة ،وبالتالي يصعب إستردادها.

الإنستجرام ليس منصة تجارية

الإنستجرام ليس منصة تجارية ولا يمكن من خلال أتمام عملية بيع ،أو شراء ،وهذا وفق تحذيرات من جمعية حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية ، حيث أنها أعلنت أن حسابات إنستجرام ، لا ينطبق عليها متطلبات التجارة ، ومن أهم هذه المتطلبات:

عدم عرض السجل التجاري.

عدم وجود دفع إلكتروني من خلال منصة إنستجرام.

وأيضا عدم وجود رقم ضربي لمنصة الإنستجرام.

عدم وجود سياسة واضحة لعملية إسترجاع الأموال ،أو عملية الإستبدال.

كما أن أغلب الحسابات المتاحة علي منصة إنستجرام ،هي حسابات فردية ،وليس حسابات مؤسسات ،أو شركات.

وقد أكدت جمعية حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية ، أن معظم الشكاوي المقدمة إليها ، متعلقة بعمليات نصب ،وإحتيال ،وذلك من حسابات إنستجرام تكون في الملابس ،والألعاب الرياضية ، كما أكدت جمعية حماية المستهلك علي حرصها الشديد للحفاظ علي أموال المواطن السعودي ،حتي لا يقع في عمليات النصب ،ولإحتيال ،وأيضا يجب علي كافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة ،الإلتزام بما تقوم بإصداره جمعية حماية المستهلك بالمملكة ، لأن كل ذلك يصب في مصلحة المواطنين ،من سرقة أموالهم.