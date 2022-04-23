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عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ضمن برامج الإسكان الحكومي ، قرض الـ 500 ألف ريال التمويل المعجل والمدعوم من بنك الراجحي ، وذلك التمويل العقاري يستند إلى مبدأ المرابحة للعملاء الذين يستوفون شروط الراجحي التمويلية، ويستفيد من هذا التمويل المواطنون السعوديون الحاصلون على موافقات ملكية للتحصل على تمويل عقار مقداره 500 ألف ريال سعودي ، وتعتمد آلية تمويل صندوق التنمية العقارية القائم على مبدأ المرابحة ، بحيث يقوم الصدوق بشراء العقار ، وعلي أساسه يدفع الصندوق قيمة 500 ألف ريال لمصرف الراجحي نيابة عن العميل مقدماً ، و يتم تحويل مبلغ التمويل كاملًا إلى حساب العميل في مصرف الراجحي على (4) دفعات حدًا أعلى ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض أهم شروط وأحكام هذا النوع من التمويل وكيفية التقديم ، وفي ذات السياق يمكنكم الاطلاع علي ضوابط قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي عبر موقعنا ثقفني.

500 ألف ريال التمويل المعجل والمدعوم من بنك الراجحي

يرعي صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع بنك الراجحي برنامج تمويلي بمبادرتين لتسهيل الدعم وتسريع العملية :

برنامج الإسكان الحكومي مدعوم : هو برنامج تمويل الإسكان الحكومي “مدعوم” ، والخاص بعملاء صندوق التنمية العقارية لشراء عقار من اختيارهم. يتيح لهم البرنامج أيضًا الحصول على أرباح الأقساط الشهرية “نقدًا” من الصندوق وفقًا لشروط البرنامج وأحكامه. تعتمد نسبة دعم الأرباح التي يقدمها صندوق التنمية العقارية على فئة تصنيف العميل ومدى توافقها مع المعايير والفئات التي حددها صندوق التنمية العقارية. مثال الفئات للتمويل : الفئة د : 100% ، ج : 75% ، ب : 50% ، أ : 25% .

برنامج الإسكان الحكومي معجل : يقدم البنك الراجحي برنامج القرض “معجل” بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. يمنح مصرف الراجحي العملاء المحددين مسبقًا تمويلًا عقاريًا لشراء عقار مكتمل البناء حسب اختيارهم. يكون الاختيار من كلتا السوقين العقاريتين : الرئيسية (مباشرة من المطور العقاري) وفق حاسبة التمويل العقاري المدعوم. أو الثانوية (إعادة البيع). يحق للعميل الحصول على الأرباح الشهرية نقدًا وفق شروط البرنامج وأحكامه.



شروط برنامج التمويل الإسكان الحكومي معجل

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي ، و المدعوم من صندوق التنمية العقارية :

يشترط أن يكون العميل ضمن القائمة التي وافق صندوق التنمية العقارية على قبولها في هذا البرنامج المقصور على المواطنين السعوديين المحددين فقط. يكون دعم الأرباح علي مبلغ الـ 500 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك. لا يزيد أجل الاستحقاق لدعم التمويل عن 15 عام. يمتد أجل التمويل غير المدعوم حتى 20 عامًا وفق هامش الربح التجاري و شروط التمويل المطبقة في المصرف. يدفع صندوق التنمية العقارية 100% من أرباح التمويل حتى 500 ألف ريال سعودي عن الخمسة عشر عامًا الأولى. بعد انتهاء أجل الاستحقاق يجب على العميل دفع أرباح قدرها 1% من مبلغ التمويل حتى 500 ألف ريال سعودي على 60 قسطًا شهريًا.

شروط تمويل الإسكان الحكومي مدعوم

يكون العميل ضمن القائمة التي وافق صندوق التنمية العقارية على قبولها في هذا البرنامج المقصور على المواطنين السعوديين المحددين فقط. متاح فقط لعملاء تحويل الراتب. الحد الأقصى لأجل استحقاق التمويل المدعوم حتى 500 ألف ريال سعودي 30 عام. أجل استحقاق ما يزيد علي الـ 500 ألف ريال هو 30 عام. نسبة دعم الأرباح تعتمد علي فئة تصنيف العميل وتوافقها مع ضوابط الصندوق. تسجل ملكية العقار باسم مصرف الراجحي و تحول إلى العميل بعد سداد جميع استحقاقات التمويل المدعوم وغير المدعوم. التمويل المعفى من الأرباح حتي 500 ألف ريال ، و أجل استحقاقه إلى 30 عام حسب فئة العميل في صندوق التنمية العقارية. التمويل بعقد واحد يتضمن استرداد الأرباح المدعومة شهرياً وسداد أقساط شهرية تعادل أصل التمويل.

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ضوابط أهلية ومعايير استحقاق التمويل

يكون الحد الأدنى للراتب 2,000 ريال أو 1900 ريال للمتقاعدين.

الحد الأقصى للسن للمدنيين : 60 عام أو سن التقاعد أيهما أقرب حد سن المتقاعدين : 65 عام ، و العسكريين : حسب سن التقاعد لكل رتبة.

توافر الوثائق التالية : نموذج الطلب بعد تعبئته. نسخة سارية من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين. ونسخة من جواز السفر وإقامة سارية للوافدين. خطاب التوظيف.

التالية :

مزايا التمويل المعجل والمدعوم من بنك الراجحي

دفعة مقدمة بقيمة 10 % من التمويل.

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

اصدار موافقة سريعة على التمويل.

مدة التمويل تصل إلى 30 سنة.

حد التمويل يصل إلى 5 ملايين ريال.

النسبة السنوية تبدأ من 5.05% لمنتجات الإجارة.

أما منتجات المرابحة تبدأ نسبتها السنوية من 6.48٪ .

الرسوم الإدارية 1% من المبلغ أو 5 آلاف ريال أيهما أقل.

ويمكنك التعرف علي طريقة الحصول علي قروض بنك الراجحي عبر موقعنا ثقفني.

تقديم طلب التمويل

يمكن طلب تمويل المعجل أو المدعوم 500 ألف ريال سعودي من ثمن الشراء عن طريق إحدى القنوات التالية لدي بنك الراجحي :

زيارة أحد فروق بنك الراجحي المنتشر في المملكة.

مراسلة خدمة العملاء علي البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

الاتصال علي الرقم التالي : 966920005544 + خلال ساعات العمل الرسمية.

و جميع منتجات التمويل العقاري من مصرف الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة استنادًا إلى مبادئ إسلامية.