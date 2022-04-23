أطلب تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال بدون كفيل أو تحويل راتب

تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال، في ظل غلاء المعيشة والأسعار و الضغوط الكثيرة التي يمر بها الوطن العربي و جميع الدول، يحرص بنك سلفة على تقديم التمويلات الميسرة و الفورية لمساعدة المواطنين السعوديين في أعباء الحياة وسد احتياجاتهم الشخصية، ليكن التمويل الشخصي والحصول على 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب أو كفيل، حيث يعد بنك سلفة من أهم البنوك السعودية الكبرى المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويحرص البنك دائماً على تقديم الكثير من التمويلات الميسرة التي تساعد المواطنين لبدء مشاريع صغيرة جديدة تساعدهم تساندهم في أعباء الحياة، كما يتميز بنك سلفة بأن جميع تعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وشروط التمويلات ميسرة وتتطابق مع كافة المواطنين.

طريقة الحصول على تمويل شخصى 5000 ريال من بنك سلفة

يمكنك إلكتروني تقديم طلب الحصول على تمويل شخصى 5000 ريال سعودي من بنك سلفة، والطريقة هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة سلفة الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على تمويل شخصي.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، رقم الهاتف، رقم الهوية، البريد الإلكتروني وغيرهم من البيانات).

ثم قم بتحديد قيمة التمويل الشخصي التي تريد الحصول عليه.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل.

شروط تمويل شخصي من بنك سلفة

لقد وضعت منصة سلفة بعض الشروط الميسرة لتقديم طلب التمويل الشخصي والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون مده عمل المتقدم في القطاع الحكومي لا يقل عن 3 أشهر، وفي القطاع الخاص 6 أشهر.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سلفة

هناك الكثير من المزايا التي تتميز بها تمويلات منصة سلفة وهي: