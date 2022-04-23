نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وطني و الموشكين علي التقاعد من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية ، حلول تمويلية للعملاء الموشكين علي التقاعد في القطاعين العام والخاص ، من خلال سياسة اقتراض ميسرة تتيح حلول تمويلية متنوعة لعملاء البنك عبر تمويل وطني و الموشكين علي التقاعد من بنك الراجحي ، والذي يقدم من خلاله بنك الراجحي لعملاؤه ميزة جديدة علي منتجات تمويل وطني ووطني المطور ، والمتاح الحصول عليهم بخطوات بسيطة وميسرة خلال ثلاثون دقيقة فقط ، وهذا النوع من المنتجات تتيح الفرصة للعملاء الحصول علي تمويل شخصي يمكنهم من تلبية احتياجاتهم المادية التي تفوق ميزانيتهم الشهرية ، من خلال مصرف ذو ثقة وأمان ، مع مميزات التقسيط المريح وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وهذه المنتجات متاحة للمواطنين والمقيمين بالمملكة أيضاً ، ويمكنكم التعرف علي قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي عبر موقعنا ثقفني.

شروط تمويل وطني و الموشكين علي التقاعد من بنك الراجحي

يستطيع العملاء التعرف علي طريقة الحصول علي قروض من بنك الراجحي ، ومن خلال هذه الفقرة نتعرف علي شروط تمويل وطني كالآتي :

لا يزيد عمر العميل عن 60 عام إن كان موظفاً ، وبالنسبة للمتقاعدين : لا يزيد السن عن 70 عام وقت سداد آخر قسط.

تكون جهة عمل العميل ضمن قائمة الجهات المعتمدة لدي بنك الراجحي.

دخل العميل السعودي الموظفي يساوي 2000 ريال علي الأقل ، والمتقاعد 1900 ريال.

أما دخل العميل الغير سعودي لا يقل عن 5 آلاف ريال شهرياً.

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

إرفاق نموذج طلب التمويل.

المستندات والوثائق المطلوبة لتمويل وطني

وفق الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي ، يجب علي العميل تقديم بعض الوثائق لطلب التمويل كالآتي :

صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين سارية. صورة ضوئية من بطاقة الإقامة لغير السعوديين سارية. خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل للموظفين. بيان تعريف بمعاش الدخل بالنسبة للمتقاعدين. خطاب تحويل الراتب (في حال توفره) وثيقة تثبيت الراتب. شهادة توظيف (في حال توفرها) نموذج طلب التمويل من بنك الراجحي.

مزايا وخصائص تمويل الراجحي للموشكين علي التقاعد

يقدم بنك الراجحي مزايا كثيرة لقرض تمويل وطني المرن للعملاء الموشكين على التقاعد عند الحصول على تمويل شخصي حتى لو تبقي لك فتره علي التقاعد ، وهي :

حلول تمويل ميسرة بمدد السداد المرن تصل إلي 5 سنوات.

أجراءات مبسطة وسهلة.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حدود تمويل من 8 آلاف ريال وحتي 2 مليون ريال.

موافقات فورية علي مبالغ التمويل.

ميزة الصرف الفوري للقروض علي الحساب الشخصي في المصرف.

فترات سماح لتحويل الراتب التقاعدي لمصرف الراجحي.

إمكانية إعادة جدولة مديونية القرض بعد تقاعد الموظف.

خاصية خفض قيمة الأقساط.

ومع برنامج تمويل وطني المرن يمكن الحصول على تمويل شخصي لمن هم موشكون على التقاعد ، ولمزيد من الاستفسارات حول هذه المنتجات التمويلية يمكنكم الاتصال على الرقم: +9668001241222..

500 ألف ريال التمويل المعجل والمدعوم من بنك الراجحي

يرعي صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع بنك الراجحي برنامج تمويلي معجل ومدعوم بقيمة 500 ألف ريال :