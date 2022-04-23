نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أخبار سارة” موعد نزول المكرمة الملكية 2022 والتأكد منها sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مكم موعد نزول المكرمة الملكية 2022 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، حيث ما يزال البحث والأمل موجودا عند الآلاف من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بخصوص نزول مكرمة الملك سلمان حفظه الله للمواطنين أيضا هذا العام، وخاصة مع دخول العشر الأواخر وقرب انتهاء شهر رمضان، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر الأخبار المتعلقة بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل بخصوص الموعد.

إيداع مكرمة الضمان تويتر

وللمكرمة الملكية تاريخ مع المواطنين، حيث كان يتم صرف المكرمة الملكية للمواطنين في مناسبات عدة في السنوات الماضية، والتي كان من أهم تلك المناسبات والتي ارتبط اسم المكرمة الملكية بها هو شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقد تعودنا على صرف المكرمة الملكية والتي في حين صرفها بشهر رمضان المبارك تكون تحت اسم معونة شهر رمضان، وكانت المكرمة في السابق تصرف لجميع المواطنين من موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين، ولكنها في السنوات الأخيرة أصبحت موجهة للمستحقين، وهم الذين يتم شمولهم في أنظمة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد نزول المكرمة الملكية 2022

وقد تعودنا عن نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصدور القرار الملكي في العديد من السنوات الماضية في فترتين:

النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وهذا كما حدث عام 1442.

الشطر الثاني من شهر رمضان المبارك، وهذا كما حدث عام 1438 حيث تم صرفها قرب عيد الفطر المبارك.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

وأما بالنسبة لموعد صرف المكرمة الملكية هذا العام، فلم تحدد وزارة الموارد البشرية أو الديوان الملكي السعودي موعدا محددا، ولكن يتوقع أن يصدر القرار الملكي خلال هذه الأيام وهذا خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي حالة صدور القرار فسوف نعلمكم فورا هنا في موقعكم ثقفني، فتابعوا أخبارنا أول بأول والتي ستجدونها بأخبار السعودية.

شروط الحصول على معونة رمضان 1443

وفي حالة صدور المكرمة، فيوجد شروط خاصة بها، وهذا حتى يستفيد الشخص أو الأسرة منها، وهذا كالآتي:

عدم امتلاك سجل عقاري أو تجاري أو زراعي.

أن تكون مشمولا في أحد أنظمة الضمان الاجتماعي، واذا كنت مقدم على الضمان المطور فقد تعرفنا على الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

يحصل الفرد على 1000 ريال سعودي في المعونة، ويحصل التابع على 500 ريال، وهذا بحد أقصى 3 آلاف ريال للأسرة اذا زاد أفرادها عن 5 أفراد.

طريقة التأكد من نزول المكرمة في الضمان

وعند صدور القرار الملكي، ستحتاج إلى الاطمئنان عن نزولها في حسابك في الضمان المطور، وهذا ما يمكنك عمله بكل سهولة ويسر عن طريق الخطوات التالية: