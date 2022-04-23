اطلب من بنك ساب السعودي تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي بتسهيلات في السداد

يحتاج البعض الى تمويل سريع لاستكمال مشروعه او لسداد ديونه او للوفاء بمتطلبات اسرته او غير ذلك من امور الحياة، ويقدم بنك ساب السعودي تمويل يصل الى مليون ونصف ريال وبشروط ميسرة للغاية ويتم صرفه خلال 3 ساعات من التقديم على التمويل، حيث يستطيع أي عميل طلب التمويل الشخصي في حالة مرور 21 عام فقط من عمره، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم على طلب تمويل ساب واهم مزايا التمويل، يقدم بنك ساب السعودي البريطاني قرض شخصي بدون ضمانات وتسهيلات في السداد للقطاع الحكومي والخاص وللمقمين في المملكة والوافدين إليها بدون الحاجة إلى وجود كفيل، فمن خلال القرض الشخصي من بنك ساب يستطيع الجميع تحقيق الأهداف الذاتية والشخصية التي يسعى إليها كل شخص سواء تعليم أو سفر أو سداد ديون وغيرها، وبالتالي يتم تلبية كافة متطلبات العملاء وأهم ما يميز ذلك التمويل أنه متوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط التمويل الشخصي من بنك ساب للمتقاعدين:

يشترط تقديم صورة من البطاقة الوطنية سارية المفعول بالمملكة.

ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 40 إلى 67 عام.

كما يشترط ألا يقل الراتب التقاعدي عن 3000 ريال سعودي.

كما يشترط توافر صورة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة.

ويشترط تعريف الراتب وخطاب تحويل الراتب من مسئول الشركة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب:

يشترط ان يكون الشخص الراغب في التمويل ممن يحملون الجنسية السعودية ولغير السعوديين المقيمين داخل المملكة فقط.

يشترط ان لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص كما لا يزيد عن 60 عام.

ويشترط للعاملين في القطاع الحكومي فيلزم ألا يزيد عمرهم عن 58 عام ولا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

كما يشترط ألا يقل الراتب الأساسي عن 4000 ريال سعودي.

ويشترط ألا يقل راتب المقيم عن 10000 ريال سعودي.

وكما يشترط إرفاق مستندات لإثبات الراتب الشهري تكون معتمدة من جهة حكومية.

كيفية التقديم للحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب: