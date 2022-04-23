نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب عيد الفطر اطلب سلفتك من هاتفك خلال دقائق فى حسابك 5000 ريال من منصة سلفة في المقال التالي

مع اقتراب عيد الفطر طلب سلفة قد تفك عثرتك وتفرج همك فى ادخال السرور على اسرتك، حيث يحتاج الكثير من المواطنين الى سلفة عاجلة لتغطية نفقات الشهر الكريم وشراء متطلبات واحتياجات لبس العيد وادخال البهجة على الاولاد والاسرة، وتمنح منصة سلفة الالكترونية مبالغ عاجلة وطارئة قد تصل الى 5000 ريال فور طلب سلفة، وسوف نوضح بالمقال شروط طلب سلفة وكيفية التقديم على سلفة واهم مزايا سلفة، حيث تتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط حيث لا تخضع سلفة لشروط مجحفة ولا تحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك. شروط الحصول على سلفة: يكون المتقدم ذات جنسية سعودية لا غير

يتاروح عمر المتقدم بدءً من 21 عام حتى 60 عام

يكون دخل الشخص المتقدم بحد أقصى 5000 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك

ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي. أهم مميزات الحصول على سلفة: بشروط بسيطة وسهلة لمن يرغب في الحصول علي سلفة وباسرع تحويل يتم فى حسابك من الف الى5000 ريال فور طلبك لسلفة.

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

ميسرة ومرونة في فترة السداد.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام خطوات التسجيل للحصول على سلفة: ادخل على رابط منصة سلفة.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

بمجرد إدخال البيانات يقوم المتقدم بالضغط على طلب التمويل

تحديد المبلغ المطلوب بدءً من ألف ريال سعودي بحد أقصى 5 آلاف ريال

يقوم بتحديد كيفية السداد وعلى كم شهر يتم السداد واختيار مدة التقسيط.

ثم تقوم بادخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور في الاماكن المخصصة لها.

ثم عليك بادخال كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا

الضغط على ايقونة إرسال الطلب

تقوم الإدارة بمراجعة الطلب وبياناته المقدمة ومدى صحتها ثم إرسال الرد عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الفطر اطلب سلفتك من هاتفك خلال دقائق فى حسابك 5000 ريال من منصة سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب عيد الفطر اطلب سلفتك من هاتفك خلال دقائق فى حسابك 5000 ريال من منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.