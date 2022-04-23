كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الطلب الخاص بالمتقدم sbis.hrsd.gov.sa

تعد الطريقة الخاصة بالتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد واحدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية فهناك الكثير مما يرغبون في معرفة الطريقة الخاصة بالتقديم للحصول على هذا المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وهناك أيضاً بعض الأشخاص يبحثون عن طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال رقم الطلب وهو ما سوف نستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور الآتية.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍-

تتم عملية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور بمنتهى السهولة ولكن لابد من اتباع الخطوات التالية:

يقوم المتقدم في البداية بإنشاء حساب جديد خاص به في الضمان من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الضغط على رابط التالي hrsd.gov.sa.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية الخاص به، ثم يتم أيضاً إدخال رقم الهاتف وبعدها يتم إدخال تاريخ الميلاد.

يقوم بإنشاء كلمة مرور قوية، ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالموافقة على الشروط والأحكام وأخيراً يتم الضغط على أيقونة التسجيل.

سوف يقوم النظام المطور بإرسال رسالة إلى هذا المتقدم من خلال رقم الهاتف الخاص به وهذه الرسالة تحتوي على كود يتم إدخاله للتأكيد ولتفعيل الحساب الخاص بالمستخدم ثم يتم الضغط على توثيق.

يقوم المتقدم من الخروج والدخول مرة أخرى إلى هذا الموقع ثم يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، وكذلك إدخال كلمة المرور الخاصة به.

يقوم المتقدم بالضغط فوق تسجيل الدخول وبعد ذلك سوف يتم تحويله بشكل تلقائي إلى الصفحة الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور ثم يقوم المواطن باستكمال كافة البيانات الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الطلب الخاص بالمتقدم

من الممكن أن يقوم المتقدمين بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور بالاستعلام عن الاستحقاق للمعاش من خلال القيام بإدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتم كالآتي: