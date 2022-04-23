كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

صندوق التنمية العقارية السعودي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين المستفيدين المستفيدين، وهذا من أبرز الخدمات الإلكترونية لهذا للاستعلام عن السداد برقم الهوية، وأضاف إلى ذلك أن صندوق التنمية العقارية تم تأسيسها في عام 1975م بأوامر التملك للأسر السعودية، حيث أن الهدف من ذلك مساعدة جميع المواطنين السعوديين عن طريق التمويل العقاري السعودي لكي يتم الحصول على حياة اجتماعية كريمة للمستفيدين، زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن وسيلة الاستعلام عن مدفوعات صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح كافة الخطوات اللازمة، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض الرقم الموحد للتواصل مع صندوق التنمية العقارية مباشرة.

الاستعلام عن مدفوعات صندوق التنمية العقارية:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية على شبكة الاتصال العالمية. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة Register . يجب بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية بكل دقة. سوف يتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني أو الهاتف الجوال برمز التحقق. يجب على المستفيد إدخال رمز التحقق لكي يتم إتمام عملية التسجيل. ثم بعد ذلك إختيار أيقونة “الخدمات الفردية” .

وقد تجد الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية أتباع جميع الخطوات اللازمة لكي يتم الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية السعودي برقم الهوية، حيث أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية إلكترونياً، ولذلك يمكن البحث في قائمة الخدمات الإلكترونية الهامة للخدمة لكس يتم الاستعلام للمستفيدين.

الرقم الموحد لصندوق التنمية العقارية:

صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية أراد عن إطلاق خدمة الرقم الموحد لكي يتم تسهيل وتبسيط الأمور على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا حتى يتم التعرف على كافة الخدمات المقدمة المتاحة، وخاصة القروض وهذا بطريقة مختلفة وسهلة وبسيطة للغاية، وأضاف إلى ذلك أن يمكن التواصل مع صندوق التنمية العقارية مباشرة من خلال الإتصال على الرقم الموحد 199088.

كيفية التسجيل في البنك العقاري: