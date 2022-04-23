نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك والذي يأتي بفرحة وجود الكعك والبسكويت والغريبة والبيتيفور وتمتلئ رائحة الجو في الشوارع والمنازل والمخابز برائحة هذه الحلويات المميزة فرحا بقرب العيد، واليوم سوف نقدم لكي طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بطريقة صحيحة وبمكونات مظبوطة لتحصلي على أفضل بسكويت في العيد بطعم رائع، وتقدميه لضيوفك في العيد، والأطفال أيضا يحبون بسكويت العيد مع الشاي بلبن، ويمكنك تخزين البسكويت في علب حفظ الطعام النظيفة والمعقمة، وكل عام وحضراتكم بخير. طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر المكونات كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كيلو من الزبدة الباردة.

2 كوب ونصف من السكر البودر المنخول.

5 حبات من البيض.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من النشادر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نقوم بإحضار العجان ونضع فيه الزبدة الباردة ونقوم بخفقها جيدا. ثم نضيف إلى الزبدة السكر البودر المنخول ونستمر بالخفق حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الخفق المستمر نضع بيضة تلو الأخرى حتى تمتزج كل بيضة وتتلاشى مع المكونات ونضيف إليه الفانليا. يتم إضافة ملعقة صغيرة من النشادر على اللبن الدافئ ونقلبهم جيدا. ثم نضيف اللبن بالنشادر في العجان بالتدريج ونستمر بالخفق جيدا. في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق الأبيض المنخول ونضيف له البيكنج بودر والملح ونتقلبهم جيدا. ثم نقوم بسكب الخليط الذي يوجد بالعجان على الدقيق. ثم نقوم بلم العجين بواسطة اليد، ونتركها ترتاح في مكان بارد لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بكمية مناسبة من الزيت جيدا. ثم نقوم بإحضار كيس الحلواني ونركب به الجزء الخاص بتشكيل البسكويت. ثم نقوم بتعبئة كيس الحلوانى ونشكل البسكويت بالطول والحجم المناسب. نقوم بإدخال بسكويت النشادر لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة خمسة وعشرون دقيقة. ثم نخرجه ليبرد تماما وبعد ذلك يمكنك إخراجه من صينية الخبز. يمكنك عمل أنواع كثيرة من بسكويت العيد فيمكنك عمله بالبرتقال أو الشكولاتة أو بجوز الهند الناعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت النشادر بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.