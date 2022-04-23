نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 وخطوات الاستعلام عن النتائج

يبحث العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عن نتائج قبول وزارة الدفاع لهذا العام 1443، حيث تقدم عدد كبير على الوظائف الشاغرة التابعة لوزارة الدفاع، وجميعهم يريد الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع، والتي أعلنت عنها الوزارة صباح اليوم، وسنعرض لكم في هذا المقال جميع التفاصيل وخطوات الاستعلام عن النتائ إلكترونيا من المنزل.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

من أهم ما يشغل الألاف من الأشخاص في تلك الفترة هو معرفة نتائج القبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية، حيث انهم تقدموا على تلك الوظائف التعليمية أعلنت عنها الوزارة سابقا، ويريدون معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، حيث أعلنت الوزارة على فتح باب التقديم على وظائف التجنيد من رتبة جندي وحتى رقيب، بداية من يوم 28 من فبراير 2022، وقام العديد بالتقديم على تلك الوظائف الخاصة بالرجال والنساء.

الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443

يجب عليك أولا الدخول إلى رابط بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد من هنا.

ويقوم المتقدم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك يجب على المتقدم أن يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي المكتوب بالصفحة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على مربع تسجيل الدخول.

حدد بعد ذلك الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع.

على المتقدم أن يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به.

قم بادراج جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

قم بالضغط على رمز الاستعلام، وستحصل فورا على نتيجتك، وعندما يتم القبول ستحصل على عبارة تم ترشيحك.

وسيحصل المرشح على أهم الوثائق التي يجب التقيد بها في المرحلة الثانية.

عندما تجد عبارة رؤية اعتذار فهذا معناه أنك لم تقبل في الوظيفة.

شروط التقدم على وظائف وزارة الدفاع