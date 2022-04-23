صوتك مسموع حساب المواطن وطريقة تقديم شكوى

تم إطلاق خدمة مميزة بحساب المواطن مؤخرًا، فهي عبارة عن خدمة صوتك مسموع والتي تهدف إلى رفع جودة التواصل المباشر ما بين العميل وخدمة العملاء بحساب المواطن، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة التسجيل في خدمة صوتك مسموع حساب المواطن داخل هذا المقال.

صوتك مسموع حساب المواطن

إليكم طريقة التسجيل في خدمة صوتك مسموع بهذا الشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب إلى الرابط المخصص لخدمة صوتك مسموع.

ومن بعدها يقوم المتقدم بكتابة مشكلته بشرح مفصل، ومن بعدها يقوم بتسجيل بياناته الشخصية.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة نوع المشكلة، ويتم بعدها كتابة الشكوى الخاصة بالمتقدم.

ثم يقوم المتقدم بإرفاق الطلب بصورة إلكترونية، وبعد ذلك سيصل إلى المتقدم رسالة نصية على هاتفه المسجل رقمه بحساب المواطن، وبالتالي تتم عملية التواصل ما بين القائمين على خدمة صوتك مسموع والمتقدم بالشكل الناجح.

وهناك رقم مخصص للتواصل مع القائمين على منصة حساب المواطن وهو: 19912، فيستطيع المتقدم أن يقوم بإرسال أي شكوى خاصة به بسهولة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

تتم عملية التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة حساب المواطن citizenaccount

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات التي تطلب من المتقدم، وذلك ليتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول بالمتقدم.

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الدخول، ثم يتم الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومن بعدها يقوم المتقدم بتسجيل الاستمارة الخاصة بتقديم الطلب، وفي النهاية يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة موافق، وبالتالي تتم عملية التسجيل بالصورة الصحيحة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة كافة التفاصيل الخاصة بخدمة صوتك مسموع حساب المواطن وطريقة التسجيل فيها. فهذه الخدمة قد حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا ما بين الناس. فهذا الأمر سيعود بالنفع على تقديم كافة الخدمات الخاصة بحساب المواطن بصورة أفضل. كما عرضنا طريقة التسجيل بمنصة حساب المواطن، وذلك بهدف الاستفادة من الدعم المادي المقدم من خدمات حساب المواطن.