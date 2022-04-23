التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والحصول على المساعدات المالية المجانية 1443

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عمر شويل - جدة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والحصول على المساعدات المالية المجانية من خلال المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين الذي يقوم بتقديم الكثير من المساعدات المالية للمواطنين المحتاجين داخل المملكة بجانب القيام بتسديد القروض البنكية وفي هذا المقال نتناول كل ما يخص الديوان الملكي السعودي للمساعدات وتسديد القروض.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

أولا يتم الدخول علي الموقع الخاص ب موقع للديوان الملكي السعودي .



. القيام بتسجيل وإدخال جميع البيانات التي تطلب منك الاسم وعنوان البريد ورقم الهوية ومحل الإقامة ورقم الجوال.

القيام بكتابة رمز التحقيق.

النقر علي خيار التسجيل بالموقع.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي إرسال طلب شخصي.

القيام بكتابة برقية المساعدة وطلب المساعدة بالتفصيل وتوضيح سبب المساعدة.

يتم تحضير وتجهيز جميع المستندات التي يتم طلبها داخل الموقع.

ثم النقر علي الإرسال وتسجيل الطلب.

في النهاية قد تم التمكن من تقديم الطلب للحصول علي مساعدة من الديوان الملكي.

رابط الديوان الملكي للمساعدات

قام الديوان الملكي السعودي بتوفير موقع رسمي خاص به ليتم الدخول علية لتقديم والحصول علي طلبات المساعدة بمختلف أنواعها ويتم ذلك من خلال هذا الرابط https://tawasol.royalcourt.gov.sa/.

شروط التقديم للديوان الملكي للمساعدات وتسديد القروض

يقوم الديوان الملكي بتقديم المساعدات للمواطنين في حالة تأخر صرف المعاش أو المستحقات الحكومية.



يعمل أيضا علي تقديم المساعدات المالية في حالة أثبات الوضع المالي لمقدم الطلب.

يتم تقديم الدعم المالي للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والتأثير علي قدرتهم للعمل.

تقديم المساعدة والدعم للأشخاص الذين يعانون من الضيق المالي والديوان وليس لديهم أي وسيلة أو طريق لتسديد الديوان.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

تحية طيبة وبعد

أنني اطلب من سيادتكم بصفتي مواطن من أبناء المملكة طلب مساعدة مالية وأنني علي ثقة تامة بجهودكم لتوفير الدعم حيث أتعرض لمشكلة مالية ويتم القيام بشرح مشكلتك وأنني احتاج إلي المساعدة منكم للقضاء علي ذلك المشكلة جعلكم الله عونان لنا

ولسيادتكم جزيل الشكر

الاسم/

محل الإقامة/

رقم الموبايل/

الهوية/

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

يقدم الديوان الملكي السعودي علي الموقع الرسمي له رقم الهاتف الجديد الخاص بالديوان الملكي لمساعدة المواطنين للتواصل مع موظفي الديوان وتقديم الحصول علي طلب المساعدات المالية ليكون الاتصال علي رقم الديوان الملكي من داخل السعودية ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠ ومن خارج المملكة يتم الاتصال علي ٩٢٠٠٣٠٠٠٣.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والحصول على المساعدات المالية المجانية .