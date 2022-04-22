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عمر شويل - جدة قروض بنك الإنماء للقطاع الخاص وشروطه وكيفية التقديم وأنواع القروض ، تعد قروض مصرف الإنماء للقطاع الخاص دون تحويل الراتب من أفضل القروض التي قدمها البنك للعملاء في الفترة الماضية. لذلك سنتعرف من خلال موقع ثقفني على كل ما يتعلق بهذه القروض بشيء من التفصيل من حيث الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها وأنواعها المختلفة ، وذلك من خلال السطور التالية.

قروض بنك الإنماء للقطاع الخاص

مصرف الإنماء هو أحد البنوك السعودية التي تعمل على كسب أكبر عدد من العملاء من خلال تسهيل كافة إجراءات الحصول على قرض للقطاع الخاص ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يذهب الشخص إلى أحد فروع مصرف الإنماء المتوفرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

التوجه للموظف المعني وإبلاغه برغبته في الحصول على قرض للقطاع الخاص.

سيقوم الموظف بإعطائه نموذجًا يحتوي على العديد من الحقول ، والذي سيقوم بعد ذلك بملئه بالكامل مع التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها.

ثم يقوم الموظف بشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على القرض المطلوب ، علما بأنه لا يتم تحويل الراتب لسداد أقساطه.

بعد ذلك ، سيتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرض بجميع الأوراق التي يجب إحضارها.

ثم استكمل جميع الإجراءات المصرفية من أجل الحصول على المبلغ المراد اقتراضه.

كيفية التقديم على قرض القطاع الخاص

ضمن خطة التسهيل على العملاء من قبل مصرف الإنماء ، أصبح من الممكن الحصول على القرض بسهولة ويسر من خلال التقديم بطريقة أخرى ، وهو أن يقوم الشخص ببعض الخطوات التي تفيد رغبته في الحصول عليها دون الذهاب للبنك ، والتي على النحو التالي:

يقوم الشخص بفتح الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ، والتأكد من أن خدمة الإنترنت ستعمل بشكل جيد ، حتى لا تنقطع الشبكة أثناء الخطوات ، مما يؤدي إلى إعادة المستخدم لها مرة أخرى. ادخل على موقع مصرف الإنماء والذي يمكن الدخول إليه مباشرة. اضغط على المربع الذي يحتوي على: (الحصول على قرض من مصرف الإنماء للقطاع الخاص) ، وفي بعض الأحيان يظهر المربع الذي يحمل عبارة: (الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب) أو كما في الصورة: (طلب تمويلك عبر موقعنا) حيث يتم تحديث الموقع بين الحين والآخر. سيظهر نموذج يحتوي على الكثير من الحقول. من الضروري أن يقوم الشخص بكتابة جميع بياناته داخل تلك الحقول للتأكد من صحتها قبل تأكيد الأمر والانتقال إلى المرحلة التالية. بعد استكمال التطبيق والخروج منه يجب على المستخدم الانتباه للهاتف ، حيث يتلقى اتصالاً خلال 24 ساعة من مندوب خدمة العملاء بالبنك لإبلاغه بكافة التفاصيل المتعلقة بأنواع القروض المختلفة. . ثم يطلب الموظف بعض البيانات من مقدم طلب القرض والمتمثلة في اسمه الكامل وعمره ورقم هويته الوطنية ورقم إقامته إذا لم يكن يحمل الجنسية السعودية أو اسم صاحب العمل أو (الكفيل). مقدار الراتب الذي يتقاضاه عنها شهريًا. بعد ذلك يقوم الموظف بالتدقيق على البيانات من خلال قاعدة البيانات التي يحتويها البنك ، ثم يتابع مع مقدم الطلب لتعريفه بكافة الخدمات التي يقدمها البنك ، فهو من أفضل البنوك في المملكة. المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات للعملاء سواء القديمة أو الجديدة.

شروط الحصول على قرض بنك الإنماء للقطاع الخاص

هناك عدة شروط يجب توافرها في حالة الرغبة في الحصول على أي من قروض مصرف الإنماء للقطاع الخاص وهي كالتالي:

يجب على المتقدم شرح وظيفته بالكامل.

قم بتضمين مبلغ الراتب الشهري ، وليس من الضروري أن يكون لمقدم الطلب رأس مال أو حتى حساب بنكي سواء كان تابعًا للبنك أو بنوك أخرى.

يتم الاتفاق على طريقة السداد بعد الحصول على القرض ، بشرط أن يكون ذلك ضمن خطة الربح التي يمكن

للمقترض الحصول عليها إذا كان يتعلق بنوع من المشروع.

لن يتم سداد أقساط البنك من خلال شركات معينة ستتواصل مع العميل دون الحاجة للذهاب للبنك بشكل دوري.

أنواع قروض بنك الإنماء للقطاع الخاص

هناك العديد من أنواع التمويل التي يقدمها مصرف الإنماء للاستفادة منها من الجانبين سواء للبنك أو للعميل. هذه الأنواع هي كما يلي:

1- تمويل السيارات

هو القرض الذي يمكن للمالك من خلاله الحصول على السيارة التي يريدها من المكان الذي يريده بشرط أن يدفع البنك المبلغ كاملاً ، وفي هذه الحالة لا يمكنه بيعها إلا بتصرف أقساط القرض كلها.

2- قرض تعليمي

هو القرض الذي يصرف من أجل استكمال الدراسة ، سواء كان المعني هو مقدم طلب القرض أو أي من أقارب الدرجة الأولى. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يجب على حامل القرض وضع حد معين لفترة السداد ، بشرط عدم تجاوزه لأي سبب من الأسباب.

3- قرض عقاري

قرض من مصرف الإنماء للقطاع الخاص ، يتم الحصول عليه من أجل بناء أي من التسهيلات ، على أن يكون ذلك من خلال تنسيق البنك مع وزارة الإسكان والتنمية العقارية ، ومن ثم يقوم صاحب القرض بسداده على فترات طويلة. لأن قيمة القرض في هذه الحالة كبيرة نوعا ما.

4- قرض شخصي

هو القرض الذي يطلبه الشخص دون سبب من الأسباب التي يحددها البنك ، وفي هذه الحالة يجب أن يوفر الشخص حدًا للسداد حسب قدرته المالية.

5- قروض إضافية

هي إمكانية الحصول على قرض إضافي بالإضافة إلى الحصول على قرض مقدم ، ولكن في هذه الحالة يجب ذكر سبب الحصول على القرض.