نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض الحسن من عبد اللطيف جميل والأوراق المطلوبة في المقال التالي
شروط القرض الحسن من عبد اللطيف جميل والأوراق المطلوبة ، يجب استيفاء شروط القرض الجيد من باب رزق جميل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعتبر هذا القرض من المبادرات التي قدمتها عبد اللطيف جميل من أجل تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. يتميز القرض الجيد بالعديد من المزايا المتمثلة في أنه يقدم بدون فوائد ، الأمر الذي دفع معظم الشباب للتزاحم للحصول عليه ، لذلك سنقدم شروط القرض الجيد من باب رزق جميل ، عبر موقع ثقفني.
شروط القرض الحسن من عبد اللطيف جميل
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها قبل الحصول على القرض الجيد من رزق جميل ، وشروط القرض الجيد من باب رزق جميل هي كما يلي:
- أن يكون المتقدم للقرض الجيد سعودي الجنسية.
- من أهم شروط الحصول على قرض جيد من باب رزق جميل ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.
- لا يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض أقل من 20 عامًا.
- من أجل الحصول على هذا القرض ، يجب على مقدم الطلب اجتياز المقابلة الشخصية.
- في حالة أخذ القرض من أجل تمويل مشروع صغير أو متوسط ، من الضروري العمل بهذا المشروع في نفس المدينة التي يعيش فيها مقدم الطلب للحصول على القرض.
- يجب أن يكون طالب القرض مالك مشروع بدوام كامل.
- مطلوب ضامن.
- وتتراوح قيمة القرض الجيد من باب رزق جميل بين 10000 ريال بحد أدنى و 200 ألف ريال كحد أقصى.
- إذا كان طالب القرض يهدف إلى إقامة مشروع ، فيجب أن يكون على دراية كاملة بجميع جوانب إدارته.
كيفية التسجيل في عبد اللطيف جميل
بعد أن تمكنا من معرفة جميع شروط القرض الجيد من باب رزق جميل ، سنناقش كيفية التسجيل في جميع الخدمات التي تقدمها شركة رزق جميل. طريقة التسجيل هي الخطوات التالية:
- في البداية ، عليك تسجيل الدخول إلى المنصة الرسمية لشركة باب رزق جميل.
- بعد ذلك ، عليك الضغط على زر التقديم في طلب التمويل.
- سيتم نقلك إلى نافذة جديدة ، حيث من الضروري تحديد مبلغ القرض الذي سيتم الحصول عليه.
- حدد فترة السداد المناسبة لمبلغ القرض ، وقد تصل فترة السداد إلى 60 شهرًا.
- يمكنك إضافة فترة سماح في حالة تأخر القرض.
- في حالة استكمال جميع البيانات السابقة يجب الضغط على زر “احسب”.
- في هذه الخطوة ستظهر جميع البيانات المتوفرة على المنصة حول القرض ، مثل مقدمة القرض وقيمته 1٪ سنويًا من أرباح المشروع ، والسداد الشهري ، وقيمة رسوم الحصول على القرض.
الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض حسن
تتسامح المؤسسة مع المواطنين في جميع جوانب التمويل ، حيث تقدم لهم القروض والتمويل بأقل ضمانات ممكنة ، بالإضافة إلى تسهيل الأوراق المطلوبة للحصول على قرض أو تمويل. في التالي:
- البطاقة الشخصية لمقدم الطلب مطلوبة لأخذ التمويل.
- يجب على مقدم الطلب إحضار صورتين حديثتين من جواز السفر من أجل الحصول على التمويل.
- نسخة من الرخصة العامة متاحة.
- تقديم رسم تخطيطي لمنزل مقدم الطلب لأخذ التمويل.
- بعض الأوراق التي تثبت مكان إقامة مقدم طلب التمويل.
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