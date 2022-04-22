نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1443 من أهم ما بحث عنه الكثير من أولياء الأمور والطلبة في المملكة العربية السعودية الذين يريدون تسجيل حساب خاص بأسمائهم على نظام نور والاستفادة من خدماته التعليمية للطلبه وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية وهيئه التدريس ودائما يعمل نظام نور على التطوير التعليمي في السعودية بشكل كبير، وفيما يلي من السطور التالية من هذا المقال سوف نتعرف أكثر على خطوات تسجيل الدخول في نور لأولياء الأمر.

نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول

لكل من يريد التسجيل الإلكتروني لفتح حساب في نظام نور التعليمي خاص به كي يستفيد من الخدمات التي يقدمها نظام نور عليه القيام بإتباع بعض الخطوات اللازمة التي تم وضعها حتى يتمكن من فتح حساب خاص به بطريقة صحيحة، ومن الخطوات التي تم وضعها لذلك ما يلي:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بنظام نور التعليمي.

اختيار أيقونة تسجيل ولي الأمر والنقر عليها.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر.

إدخال الاسم الرباعي لمستخدم الخدمة.

تسجيل رقم السجل المدني الخاص به.

اختيار أيقونة التالي والنقر عليها.

التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها.

الضغط على أيقونة موافق على جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها.

اختيار زر حفظ البيانات والضغط عليها.

في حالة إذا كانت جميع البيانات المطلوبة والخطوات صحيحة يتمكن الشخص من الدخول على منصة نظام نور التعليمي والاستفادة من كافة خدماتها الخاصة بولي الأمر.

شروط التسجيل في نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودي بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض شروط التسجيل بها لكل من يريد التسجيل الإلكتروني والاستفادة من خدماتها و التي سنقدمها لكم في السطور التالية، ومن هذه الشروط المطلوبة ما يلي:

إحضار شهادة مهارات لبيان مدى قدرة استيعاب الطالب.

تقديم الشهادة الخاصة بتطعيم الطالب أصل وصوره.

إحضار صوره فوتوغرافية للطالب تكون حديثه.

إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع الأصل.

تقديم ما يثبت إلحاق الطالب بمرحلة الروضة وتكون معتمدة من الجهة الصادرة منها.

على صاحب الطلب وضع جميع المستندات والأوراق المطلوبة في ملف أخضر اللون خاص بذلك عند التقديم.

قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بكيفية نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على جميع الخدمات التي يقدمها نظام نور التعليمي والاستفادة منه.