نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة الديوان الملكي والتي أصبحت محط اهتمام وبحث عدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث يريدون الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي وذلك خلال شهر رمضان الفضيل عام 1443، من أجل القدرة على توفير احتياجات الشهر وعيد الفطر المبارك، كما هو العادة أن المملكة دائمًا تقدم يد العون والمساعدة لأبنائها في مثل هذه المناسبات من أجل إعانتهم على ظروف الحياة.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

من أجل أن يستطيع الشخص الحصول على مساعدة من الديوان الملكي عليه اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الخاص الرسمي بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية والذي يكون من خلال هذا الرابط.

اختيار زر الخدمات الإلكترونية.

إدراج كافة المعلومات التي يطلبها الموقع.

• الضغط على أيقونة إرسال.

• التأكد من أنه الإرسال من خلال رسالة تأكيد، وسوف تتلقى الرد في غضون أيام.

شروط التقديم على مساعدة الديوان الملكي

يوجد مجموعة من الشروط التي أعلنها الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية والتي يجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على المساعدة، وهي كالتالي:

• أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية لا تقدم المساعدة لأي جنسية أخرى.

• أن تكون إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية ليس في أي دولة أخرى.

• كما يجب أن يكون داخل نطاق الفئ ة الحاصلة على الدعم الذي تمنحه الحكومة السعودية.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

وفر الديوان الملكي أكثر من وسيلة للتواصل معه سواء كنت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وأحد هذه الوسائل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان، أو عن طريق الأرقام التي وفرها الديوان وهي كالتالي:

• إذا كنت مقيم داخل المملكة العربية السعودية وتريد التواصل مع الديوان الملكي يكون من خلال هذا الرقم 80004000000.

• أما إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية وترغب في التواصل مع الديوان الملكي عليك التواصل على الرقم التالي 920030003.

في ختام مقالنا أوضحنا مساعدة الديوان الملكي التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائها، وكذلك طريقة التقديم عليها والشروط التي يجب توافرها في المتقدم على هذه المساعدة، وطرق التواصل مع الديوان الملكي.