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عمر شويل - جدة متى تنتهي اجازة عيد الفطر في السعودية ، يوجد تساؤلات عن الموعد الذي سوف تنتهي فيه إجازة عيد الفطر في السعودية التي من لمقرر أن تبدأ في يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان وتنتهي في اليوم الخامس (5) من شهر شوال على أن يتم البدء في العمل بعدها مباشره و ستكون مدفوعه الأجر للقطاع الحكومي وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وسوف نتعرف اليوم على تفاصيل أكثر تخص إجازة العيد في المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني في السطور التالية.

متى تنتهي اجازة عيد الفطر في السعودية

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر بعد أن قامت بتحديدها الجهات المعنية بذلك من اليوم الثلاثون 30 من شهر رمضان وذلك من خلال قانون العمل بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الحكومة بتحديد مدة إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص التي تصل إلى أربعة 4 أيام متتالية على أن يبدأ العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الرسمية الخاصة بالقطاع الخاص وتتم العودة للعميل في جميع القطاعات الخاصة.

الجدي بالذكر أن كافة الجهات في المملكة تدخل ضمن هذه الإجازة ومنها قطاع التعليم لكل طالب ينتظر إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية حتى يستمتع بها وقضاء أوقات سعيدة مع أقرانه وعائلته بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وذلك بعد أن صدرت تعليمات من خلال وزارة التعليم بالمملكة بأن إجازة عيد الفطر المبارك في جميع المدارس ستبدأ من يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين 23 من شهر رمضان لعام 1443 الموافق يوم الخامس والعشرون 25 من شهر أبريل نيسان لعام 2022 وتستمر حتى اليوم السادس من شهر شوال.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 1443

تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص السعودي في اليوم الثلاثون 30 من شهر رمضان والتي تستمر لمدة أربعة أيام متتالية أي أنها ستنتهي في يوم الرابع من شهر شوال، حيث تختف دائماً أيام الإجازة بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة إلى موعد إجازة عيد الفطر المبارك في قطاع البنوك قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر لقطاع البنوك لعام 2022 ستبدأ في يوم الثامن والعشرون 28 من شهر رمضان على أن يُستَأنف العمل وعودة الموظفين للبنوك في يوم السابع 7 من شهر شوال.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية طابع خاص بها في العادات والتقاليد المتعارف عليها في الاحتفال بعيد الفطر مميزة عن باقي الدول الإسلامية التي تسعد قلوب المواطنين، والتي تبدأ بذهاب المسلمين لصلاة العيد في صباح اليوم الأول لعيد الفطر وبعد تأدية الصلاة يتجهون إلى القيام بتبادل الزيارات العائلية لتهنئة بعضهم البعض ابتهاجاً بالعيد ومنهم من يقوم بالذهاب إلى المتنزهات الموجودة بالمملكة ومنهم من يقوم بالتجهيز رحلات يذهبون الى الأماكن الترفيهية وتزدحم المطاعم والفنادق بالرواد بقضاء أوقات سعيده، والجدير بالذكر بان حقوق الموظفون في هذه القطاعات من رواتب شهريه سيحصلون عليها دون نقص أو أي استقطاعات منها بسبب هذه الإجازة.