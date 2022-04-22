نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء إصدار الرخصة المهنية وضوابط إصدارها هيئة التعليم etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد انتهاء إصدار الرخصة المهنية، من بين المواضيع الهامة التي تشغل المعلمين بعد ظهور نتائج قياس 1443. وقد تمت إتاحتها من خلال رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وقد تم وضع الرخصة المهنية للمعلمين بمثابة بديل عن نظام كفايات المعلمين والمعلمات، إذ يتم منحهم وثيقة رخصة مهنية والتي تعتبر شهادة رسمية تقدمها حكومة السعودية، وتدوم صلاحية هذه الرخصة لخمسة سنوات كاملة، ويجب أن يقوم بتجديدها بعد أن تنتهي من أجل أن يقوم باستكمال العلمية التعليمية، كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول عليها يرتبط باجتياز الاختبارات بنجاح، مع العلم بأنّ اختبار قياس ينقسم إلى اثنان: العام والتخصصي، وسنعرض لكم كل التفاصيل الهامة من خلال مقالنا هذا.

موعد انتهاء إصدار الرخصة المهنية

أشارت هيئة التعليم إلى موعد انتهاء الرخصة المهنية، ومن المقرر أن يكون ذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2023 الموافق 18 جمادى الأولى 1445، ويستطيع كل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية أن يحصلوا على الرخص المهنية من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa، ويتم إصدار الرخصة الخاصة بالمعلمين من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت.

ثانيا: يقوم بالنقر على أيقونة نتائج الترخيص المهني، وبدعها يقوم بتمرير الصفحة للأسفل.

ثالثا: يتوجب على المستخدم أن يكتب كل البيانات الشخصة المطلوبة في الإطارات المحددة لها.

رابعا: بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة النتائج، وسيظهر إصدار الرخصة المهنية الخاص بالمستخدم.

ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

وضعت هيئة التعليم العديد من الضوابط الهامة فيما يتعلق بشروط إصدار الرخصة المهنية، وهي: أن يكون المعلم حائزا على المؤهل المناسب، وأن يستوفي كل سنوات الخبرة حسب المستوى المخصص، كما يجب أن يوفر كل من الاختبار التربوي والتخصصي. ويكون حاصلا على الدرجة المطلوبة من طرف الجهات المعنية، كما يجب أن يقدم طلب الترقية من أجل الحصول على الرخصة.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع انتهاء إصدار الرخصة المهنية. كما ذكرنا لكم طريقة إصدارها بشكل إلكتروني، وأهم الضوابط التي يجب أن يتقيد بها كل الراغبين في الحصول على الرخصة.