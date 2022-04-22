نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر بعد نظام مخالفات المرور الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر ومعرفة جميع الغرامات التي يلزم سدادها حتى تسقط تلك المخالفات عن صاحب المركبة، حيث يمكن للمواطن السعودي أو المقيم من معرفة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم المخالفة أو رقم الإقامة إن كنت مقيماً. وهنا سنقوم بتوفير طريقة الاستعلام عن تلك المخالفات بطريقة بسيطة من خلال اسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية.

وتعتبر تعديلات الهيئة العامة للمرور السعودي الجديدة تعديلات هامة لجميع المواطنين الراغبين في تسديد مخالفاتهم المرورية أو الممتنعين عن تسديدها. حيث أقرت الهيئة أنه يمكن تسديد المخالفات المرورية على أقساط، وكذلك إمكانية الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من قيمة الغرامات التي يلزم على الفرد سدادها. كما أقرت الهيئة أن أي مخالفة مرورية كانت تهدد سلامة الأمن العام للمملكة فإنه إن لم يتم تسديد تلك المخالفة خلال 15 يوماً فقط فإنه سوف يتم تجميد أرصدة المواطنين أصحاب تلك المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريقة رقم المخالفة

هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفة مرورية سواء عن طريق منصة أبشر أو بدون منصة أبشر. وللتعرف على المخالفة من خلال رقم المخالفة فإن ذلك يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال تطبيق أبشر الجديد، ويتم من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم استلام كود تأكيد على رقم جوالك المُسجل على منصة أبشر.

ثم قم باختيار “تفاصيل مخالفات المرور”.

يتم البحث عن طريق رقم المخالفة.

ثم اضغط على تفاصيل المخالفة التي ظهرت أمامك بعد البحث برقم المخالفة.

ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفة.

كما يمكن للمواطن من حجز موعد في المرور السعودي لإتمام أي خدمة تحتاجها متعلقة برخصة السيارة أو الفحص الدوري للسيارة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم المخالفة عن طريق أبشر، يمكنك أيضا الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر.

أولاً قم بالدخول إلى موقع سعودي. يتم البحث على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. قم بالنقر فوق الخدمة. اضغط على بدأ الخدمة. يتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة. قم بإدخال البيانات التي تتعلق بعملية البحث على المخالفات المرورية. ثم اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. ثم الرمز المرئي ‘ن وجد. في النهاية انقر فوق “بحث”. تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفة المرورية من تاريخ المخالفة ومكانها وقيمة المخالفة حالة السداد.

وبهذا يكون قد تمكنا من معرقة طريقة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر.