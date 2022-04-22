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عمر شويل - جدة كيف استخرج نتيجة الطالب من نظام نور 1443 ، نقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث على إجابة لهذا السؤال في هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين من اهم النظم التعليمية التي أطلقتها وزاره التعليم السعودي متمثله في منصة نظام نور التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات المختلفة التي يريد الاستفادة منها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والذي يعد نظام تابع لوزارة التعليم السعودي وقد يعمل هذا النظام على تقديم العديد من الفوائد للمستفيدين منه توفير الوقت والجهد للطالب في ولي الأمر.

كيف استخرج نتيجة الطالب من نظام نور

قامت وزاره التعليم السعودي من خلال نظام نور التعليمي بوضع بعض الخطوات لكل من يريد استخراج نتيجة طالب عليه القيام اتباعها حتى يتمكن من الاستعلام عن النتيجة بطريقه صحيحه وميسرة دون أي تعقيدات، ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما سنقدمه في السطور التالية:

يقوم الشخص بالدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة نور التعليمي.

تسجيل اسم الطالب الرباعي.

تسجيل كلمه المرور على الحساب الخاص بولي الأمر.

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بولي الأمر.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستعلم.

ستصل الشخص رسالة نصيه على رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله مدون بها كلمة مرور.

عليه إدخال كلمه المرور التي وصلته بجانب اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

اختيار أيقونة نتيجة طالب والنقر عليها.

على المستعلم تحديد الفصل الدراسي الذي يريد الاستعلام عنه.

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية

من خلال مقالنا هذا عبر موقع كوكب الخليج سنقوم بتقديم كافة الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على النتائج الخاصة بالطلاب من خلال منصة نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودي وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم

و من هذه الخطوات ما سنقدمه لكم في السطور التالية.

يتم الولوج المباشر على الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي.

القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر أو الطالب.

تسجيل كلمة السر الخاصة بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار الصف الدراسي للطالب.

سيتم انتقال المستعلم تلقائيا على الصفحة المدون عليها جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الطالب.

إدخال رقم الرمز المرئي الموجود على الشاشة أمام الشخص.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول على منصة نظام نور التعليمي.

يقوم الموقع بعد ذلك بعرض نتائج جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الخاصة بالفصل الدراسي الذي يريده المستعلم.

ما هو نظام نور التعليمي و ما الخدمات التي يقدمها

يعد نظام نور التعليمي من اهم الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزاره التعليم السعودي لكل من يريد الحصول على نتائج الاختبارات الخاصة بأولادهم إلكترونياً و ذلك توفيرا للجهد والوقت و الحد من انتشار أي وباء بين الطلاب وغيرهم من هيئة التدريس ويهدف أيضاً إلى خدمة جميع القائمين على العملية التعليمية وتواصلهم مع بعضهم البعض من خلال نظام نور التعليمي و قد قام حوالي سته ملايين طالب سعودي بالتسجيل في منصة نور التعليمية لحجز أماكن اختبارات في جميع أنحاء المملكة و الإدارات التعليمية الإلكترونية بعدة مناطق بالمملكة.