نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم الحقيبة المدرسية وقيمة مبلغ الحقيبة وموعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم الحقيبة المدرسية والتي على أساسها يتم صرف الدعم المقرر من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية لفئات محددة من المواطنين السعودين المقيمين على الأراضي السعودية، حيث تقدم الحكومة في المملكة الكثير من أشكال الدعم للمواطنين في جميع المحافظات المختلفة ومن بين أشكال الدعم هذه إيداع الحقيبة المدرسية والذي سبق وتحدثنا عن كيفية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية في مقال سابق والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية المتمثلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور، حيث يكون هذا الدعم موجه إلي مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر الذين لم يستطيعوا دفع المصاريف الدراسية التي تخص مستلزمات التعليم و الزي المدرسي وغيرها من المستلزمات.

شروط دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي

وتوجد بعض الشروط التي يجب تطبيقها على كل طالب وطالبة من أجل الحصول على استحقاق دعم الحقيبة المدرسية، كما قامت الوزارة بإتاحة خطوات الاستعلام عن إيداع الحقيبة المدرسية فسوف نعرض لكم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون عمر الطالب أو الطالبة يتراوح بين 6 سنين إلى 18 سنة. لابد أن يكون ولي أمر الطالب أو الطالبة من الذين سجلوا في الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون كل طالب أو طالبة من الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية. وأن يكون لديه الجنسية السعودية.

قيمة مبلغ دعم الحقيبة المدرسية

وقد كشف وزارة الموارد البشرية أن مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تمنح إذن صرف الدعم بمبلغ قدره 1000 ريال سعودي إلى ولي الأمر وبالتأكيد يكون ولي الأمر يكون قد أتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمساعدته في دفع الرسوم الدراسية والمستلزمات التي تخص الطالب أو الطالبة وجميع المتطلبات الدراسية. يتم تقسيم المبلغ على ثلاثة فصول دراسية خلال عام الدراسة وذلك متاح لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

متى يتم إيداع الحقيبة المدرسية؟

يتم إيداع الحقيبة المدرسية في بداية دخول الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتساعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقسيم مبلغ الدعم على ثلاثة فصول من الدراسة، وذلك عند تطبيق برنامج إيداع الحقيبة المدرسية، وأعلنت الوزارة عن موعد نزول الدفعة الثالثة من الحقيبة المدرسية 1443، وهو خلال أيام قليلة من دخول الفصل الدراسي الثالث 1443، سوف يتم إيداع الأموال في حساب ولي الأمر الذي يشترط تسجيله في الضمان، وسترسل رسالة نصية له بمبلغ إيداع الأموال.