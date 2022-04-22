التقديم علي منحة ارض بدون دفع أي مبلغ لجميع السعوديين الرجال والنساء

تعدد خدمات خادم الحرمين الشريفين المقدمة للفئات الفقيرة داخل المملكة العربية السعودية لتصل إلى خدمات عديدة لا يمكن حصرها، ويأتي على رأسهم منح أرض الديوان الملكي من قِبل أوامر وتعليمات خادم الحرمين الشريفين، حيث تقدم تلك الأراضي إلى الفقراء والمساكين ومن لا يمتلك قطعة أرض ملائمة للسكن الآدمي، ولكن يشترط موائمة ظروف الأسرة مع الشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية.

طريقة كتابة خطاب الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي

يتم إرسال خطاب أو طلب الحصول على منحة الأراضي السكنية إلى ولي العهد أو خادم الحرمين الشريفين حيث يتم بداية الطلب بالبسملة وتحية خادم الحرمين الشريفين ومن ثم ذكر سبب إرسال الطلب وهو الحصول على قطعة أرض سكنية مع توضيح الأسباب التي أدت إلى إرسال هذا الطلب ولتكن مثلا عدم القدرة المادية على شراء قطعة أرض وكثرة المصاريف وقلة الدخل، ومن ثم يتم كتابة بيانات الشخص المرسل ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وإرسال الطلب إلى البريد السعودي.

شروط التقديم للحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي

لكي يتم الحصول على منحة الأراضي المقدمة من الديوان الملكي السعودي يشترط الاستحقاق على النحو التالي:

تُعطى الأولوية في الحصول على الأرض للمطلقات والأرامل في حالة استيفاء الشروط. أن لا يمتلك الشخص حيازة أرض أو ملكية لأرض سواء إن كانت تلك الأرض مخصصة للبناء أو الزراعة. أن يكون مواطن سعودي مقيم داخل أراضي المملكة لم يتم حصوله من قبل على أي نوع دعم. أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن ٢٥ عام. يشترط مرور خمس سنوات على تاريخ أخر تسجيل منزل باسمه.

خطوات التسجيل في منح الأراضي المقدمة من الديوان الملكي السعودي

هناك عدة طرق للتقديم ولكن تعد الطريقة الإلكترونية هي أسهل تلك الطرق، وتتم باتباع الخطوات التالية: