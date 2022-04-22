نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد من بنك الراجحي و شروط الحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد من بنك الراجحي ،قرض بدون فوائد من مصرف الراجحي مقدم من إدارة مصرف الراجحي لدعم العملاء الراغبين في الحصول على قروض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ للوفاء بالتزاماتهم ، ساعدهم في تجديد المنزل ، أو الاستعداد لحفل زفاف ، أو التغلب على أي صعوبات مالية في الحياة اليومية.

يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على قرض بدون فائدة من الراجحي تقديم متطلباتهم واتخاذ خطوات بسيطة وسهلة والتي سنوفرها لكم من خلال موقع ثقفني بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها وأنواع الراجحي. القروض المصرفية.

قرض بدون فوائد من بنك الراجحي

يسعى مصرف الراجحي إلى تقديم خدمات ومنتجات تساعد عملائه على تغطية كافة احتياجاتهم المالية من خلال اقتراض مبلغ من المال من مصرف الراجحي دون الخضوع لسداد الفوائد المتعلقة بهذا القرض.

يقدم مصرف الراجحي خدماته المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، من خلال بيع الأسهم أو المنتجات للعميل على أقساط ، وبعد سدادها يكون للعميل حرية التصرف فيها.

اجتذبت استراتيجية مصرف الراجحي العديد من العملاء الذين يميلون إلى الاقتراض والاستفادة من المنتجات المختلفة التي يقدمها البنك. فيما يلي طرق الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي:

يمكن للعميل البدء في طلب قرص من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالبنك من خلال الرقم 8001241222 وإعطاء موظف خدمة العملاء البيانات اللازمة.

يمكن للعميل أيضًا زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي ، وإذا فشل في العثور على أقرب فرع من محيط العميل الجغرافي ، يمكنه استخدام خدمة البحث عن فروع مصرف الراجحي.

وفر مصرف الراجحي لعملائه القدرة على الحصول على قرض بدون فوائد من خلال تعبئة نموذج بيانات إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

شروط الحصول على قرض بدون فوائد من بنك الراجحي

تحدد إدارة مصرف الراجحي مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها طالب القرض ، وتتحدد هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون صاحب عمل مقدم الطلب معتمدًا مسبقًا من قبل البنك.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 65 سنة لغرض أهليته للتمويل.

في حالة التمويل المشترك يجب أن يكون للعموم والمتقدم حساب بنكي لدى مصرف الراجحي لغرض عملية تحويل الراتب.

يشترط في مقدم طلب قرض الراجحي تحويل راتبه إلى حسابه البنكي لدى البنك

مدعماً بخطاب يتضمن عملية تحويل الراتب من جهة العمل التي جاء منها مقدم الطلب.

في حالة طلب التمويل المشترك يجب ألا يقل الراتب الإجمالي للمتضامن والمتقدم للتمويل عن 10،000 ريال سعودي.

ومن شروط الاقتراض في مصرف الراجحي ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 400 ريال للقطاع الخاص و 300 ريال للقطاع العام.

يجب ألا تقل مدة عمل مقدم الطلب في القطاع العام عن 3 أشهر بشكل عام

وثلاث سنوات في الخدمة للجندي دون رتبة ملازم ، وسنتين في الخدمة للجيش أكثر من ملازم.

أما بالنسبة للقطاع الخاص ، فيجب ألا تقل مدة عمل المتقدم فيه عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للقروض من مصرف الراجحي