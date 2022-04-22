تسديد مخالفات المرور عن طريق أبشر ، سوف نتحدث اليوم عن طريقة تسديد المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية لكل من يريد تسديد قيمة المخالفات المرورية الخاصة بمركبته وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تقديم الخدمة بشكل يضمن للمواطنين عدم إضاعة الوقت وتوفير المجهود المبذول في الذهاب إلى المرور و تعد هذه الخدمة من رؤية المملكة لعام 2030م لتحويل جميع الخدمات الحكومية إلي رقمية.

تسديد مخالفات المرور عن طريق أبشر

يتمكن المواطنين السعوديين و المقيمين بالمملكة بالقيام بتسديد المخالفات المرورية الموقعة عليهم من خلال الدخول على الرابط الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الشخص صاحب المخالفة، ومن هذه الخطوات ما سوف نقدمه لكم الآن في السطور التالية:

القيام بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمتقدم بالطلب.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

من خانة خدمات المرور يتم الولوج إلى خانة (استعلام عن مخالفة مرورية).

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة ومنها (رقم السيارة ، رقم الرخصة).

يتم الضغط على أيقونة عرض المخالفات.

سيظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة عن المخالفات المرورية التي يريدها مع القيمة المالية المحددة المستحقة عليه.

وفي حاله كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة وظهور كل ما يريد عليه النقر على زر سداد والقيام بإتباع الخطوات المطلوبة حتي تتم عملية تسديد قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليه بنجاح.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر