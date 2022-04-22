تحديث بيانات سكني للفرد السعودي الذي يرغب في الاستفادة واستمرار الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة الإسكان السعودية للمواطنين، حيث قامت الوزارة باتباع المبادرة التقدمية لها والتي تتبع خطة رؤية المملكة في 2030 عن مستقبل السوق العقاري السعودي وحق المواطن السعودي فيه، ويكون تحديث بيانات الفرد المسجل بالوزارة من الأهمية الكبيرة وخاصة عند تغيير أي من بياناته لاستمرار انطباق شروط الاستحقاق المقدمة من الوزارة والحلول السكنية.

تحديث بيانات سكني السعودي للاستفادة من دعم سكني الشهري sakani.sa وزارة الإسكان

أطلقت المملكة العربية السعودية الخطو التقدمية الإصلاحية للاقتصاد السعودي والذي يهدف إلى تطوير وتحديث جميع مؤسسات وهيئات المملكة الحكومية وتعظيم الاستفادة للفرد والمجتمع منها، وهي رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع الدعم غير المنظم على السلع والخدمات وإعادة توجيه الدعم إلى المحتاجين من طبقات المجتمع المحتاجة.

تطوير خدمات وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان بالمملكة بالانضمام إلى خطة المملكة التقدمية والتي تم فيها اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط:

تقديم الخدمات المتميزة من الوزارة للفرد والاسرة من خلال توفير الأراضي السكنية.

توفير شقق سكنية في مشروعات يتم تقديمها بين الحين والآخر في جميع محافظات المملكة حسب مستويات الدخل المتنوعة.

تقوم الوزارة بتوفير المخططات السكنية للحاصلين على الوحدات السكنية أو الأراضي.

يتم توفير التعامل الإلكتروني الرقمي للحجز والتسجيل والاستعلام عن المخصصات السكنية وتحديث البيانات.

توفير المستشار العقاري للمساعدة في بيع وشراء الأراضي والشقق والمساعدة في الحصول على الخدمات الأفضل.

يتم توفير التمويلات الحصول على المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها من المصارف، كل مصرف على حده.

تقوم الوزارة أيضا بتوفير تطبيقات إلكترونية على الهاتف النقال لتنزيل سكني المطور بخطوات بسيطة من جوجل ستور.

موعد صرف دعم سكني

يتم صرف دعم سكني للمتقدمين لطلب الشقق أو الأراضي شهريا في يوم 26 من أبريل 2022، على أن يقوم كل مستفيد بالدخول على حسابه الشخصي للتعرف على الأراضي والشقق المتاحة له، ويتم التوجه بعدها إلى المصرف المطلوب الذي يحصل منه على القرض التمويلي للبناء وتحديد ألية السداد لأقساط هذا القرض التمويلي.

تحديث سكني المطور