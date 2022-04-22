نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال في المرور السعودي لعام 1443 ، حيث يمكن للمواطن السعودي أو المقيم في المملكة العربية السعودية من رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر من خلال جواله فقط. وكما يمكنك تسديد المخالفات المرورية الخاصة بك والحصول على تخفيض يصل إلى 25% من قيمة الغرامة الكلية، والبعد عن مشكلة تجميد حسابات المخالف البنكية إذا كانت المخالفة متعلقة بالسلامة العامة للمجتمع السعودي. ففي هذا المقال سنقوم بتقديم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة تسديد المخالفات المرور عن طريق البنك بسهولة.

نظام المخالفات المرورية الجديد بالسعودية

أصدرت هيئة المرور السعودي عدد من الضوابط المرورية الجديدة التي تتعلق بتسديد المخالفات المرور التي قام بارتكابها صاحب المركبة، وهي إن كانت تلك المخالفة متعلقة بالسلامة الفرد والأمن العام فإنه يلزم على المخالف تسديد تلك الغرامات بأسرع وقت ممكن خلال 15 يوم بداية من يوم أمس، وإلا فسوف يتم تجميد حساباته المصرفية إن لم يقم تسديد تلك المخالفات.

كما أصدرت الهيئة إمكانية الحصول على تخفيض المخالفات المرورية يصل إلى 25% من قيمة المخالفات التي يلزم على الفرد سدادها.

ويمكنك رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة أو الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة، وسيتم توضيح ذلك في الخطوات التالية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال

يمكن للمواطن السعودي من الاستعلام عن المخالفة المرور الخاصة به من خلال استخدام الجوال عن طريق منصة أبشر الإلكترونية من خلال تلك الخطوات التالي:

أولاً قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية أو تطبيق أبشر الجديد.

أو تطبيق أبشر الجديد. اختر “أبشر أفراد”.

قم بالتسجيل بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

ثم انتقل إلى خدمة “الاستعلامات” في منطقة الخدمات الإلكترونية.

اختر “الاستعلام عن المخالفات المرور”.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق المرئي الموجود بالصورة.

ثم انقر “بحث”.

تظهر لك جميع المخالفات المرور التي تمت على صاحب رقم الهوية وموعدها وأماكن حدوث تلك المخالفة والغرامات التي يلزم عليك سدادها.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر بكل سهولة أو حجز موعد في المرور عن طريق أبشر أفراد بسهولة.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر

أتاحت هيئة المرور السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الاستعلام أو حتى الحاجة للذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية. فقد وفرت الهيئة إمكانية الاستعلام عن مخالفة المرور من خلال موقع سعودي الذي يمكنك معرفة ما هي المخالفات المرورية التي يلزم عليك سدادها وقيمة الغرامات على تلك المخالفات. ويمكنك من الاستعلام من موقع سعودي من خلال الخطوات التالية:

قم أولاً بالدخول إلى موقع سعودي.

ثم انقر فوق “أفراد”.

اكتب في خانة البحث “المخالفات المرورية”.

اختر تلك الخدمة “استعلام عن مخالفة مرورية”.

ثم انقر على “ابدأ الخدمة”.

يتم الانتقال بك إلى الخدمة لإدخال البيانات الخاصة بالاستعلام.

أدخل البيانات التي يحتاج إليها الموقع منك.

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية غن كنت سعودياً إما إن كنت مقيماً فقم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك.

أدخل رقم الرمز المرئي الموجود بالصورة.

ثم انقر استعلام.

يظهر لك جميع البيانات التي تتعلق بالمخالفات المُسجلة على صاحب رقم الهوية أو رقم الإقامة، وقيمة الغرامات الكلية عليه.

بذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر